Oltre a essere un importante costituente della dieta mediterranea, il peperoncino ha dimostrato di possedere qualità benefiche per la salute.

Da tempo immemore, le spezie costituiscono un elemento fondamentale di innumerevoli culture alimentari. Dal punto di vista qualitativo hanno ottime proprietà, tant’è che sono state inserite alla base della piramide nutrizionale insieme alle erbe, alla verdura e alla frutta.

Tra le spezie, il peperoncino (appartenente al genere Capsicum) è una delle più diffuse. Originario dell’America centrale e meridionale, è stato successivamente esportato in tutto il mondo, e ad oggi insaporisce piatti delle più diverse tradizioni culinarie a livello globale. Ma questa spezia non ha solo ottime proprietà organolettiche: sembra che la capsaicina, molecola irritante contenuta nel peperoncino e responsabile della caratteristica piccantezza, abbia anche proprietà benefiche sull’organismo. Diversi studi hanno evidenziato che il consumo di peperoncino favorisce la perdita di peso, regola il metabolismo e migliora la salute cardiovascolare attraverso effetti antinfiammatori, antiossidanti e anti-aterosclerotici (in altre parole, contrasta la formazione di placche all’interno dei vasi sanguigni). Questo composto è inoltre utilizzato in diversi medicamenti topici in ragione delle sue proprietà analgesiche.

Lo studio italiano

Per verificare le proprietà benefiche del peperoncino su uno studio di larga scala, dei ricercatori italiani hanno condotto un’analisi su 22.811 individui, arruolati nel periodo compreso tra il 2005 e il 2010 e seguiti nel tempo per diversi anni. Per ognuno di loro, l’assunzione di peperoncino veniva stimata attraverso un questionario e categorizzata secondo quantità: consumo nullo o scarso, meno di 2 volte alla settimana, da 2 a 4 volte alla settimana o più di 4 volte alla settimana. Lo scopo dello studio era quello di valutare un’eventuale associazione tra l’assunzione di peperoncino e la mortalità per tutte le cause; secondariamente, di esaminare possibili meccanismi biologici alla base dell’effetto protettivo di questa spezia, soprattutto in relazione al rischio cardiovascolare.

I partecipanti erano costituti da uomini e donne arruolati a partire dalla popolazione del Molise, di età superiore ai 35 anni, escludendo gli individui con caratteristiche dietetiche anomale. Le loro peculiarità mediche e nutrizionali sono state raccolte attraverso questionari appositi, confermati da registri di salute locali. Tra le informazioni raccolte sono state considerate anche l’attività fisica, il fumo, la presenza di fattori di rischio cardiovascolari come l’ipertensione arteriosa, il diabete e la dislipidemia.

Gli individui esaminati sono stati seguiti nel tempo per una media di 8,2 anni, raccogliendo informazioni tramite questionari e prelievi di sangue. Le analisi raccolte al termine dello studio hanno rilevato che i maggiori consumatori di peperoncino erano prevalentemente uomini di età adulta avanzata, affetti da più fattori di rischio cardiovascolari (ipertensione arteriosa, diabete, dislipidemia, sovrappeso) ma che conducevano una vita attiva e consumavano alimenti salutari secondo la dieta mediterranea.

Nel corso del periodo di studio sono stati registrati 1236 decessi. Le analisi statistiche effettuate hanno suggerito una minore mortalità per tutte le cause negli individui che consumavano regolarmente peperoncino (più di 4 volte alla settimana) rispetto a chi lo assumeva raramente o non ne consumava per nulla. Lo stesso risultato è stato ottenuto per la mortalità cardiovascolare. Non è però emersa una relazione tra la dose di peperoncino assunta e la riduzione della mortalità: in altre parole, il beneficio in termini di sopravvivenza non sembra dipendere da quanto peperoncino si consuma, ma dal semplice fatto di assumerlo. Inoltre, l’effetto benefico del peperoncino è risultato evidente indipendentemente dalla qualità della dieta seguita.

Tra gli esami del sangue effettuati, nessuno è stato in grado di rilevare differenze significative imputabili all’assunzione di peperoncino, né di suggerire quali potrebbero essere i meccanismi attraverso cui riduce la mortalità. Questo non esclude, tuttavia, che i suoi benefici si verifichino attraverso effetti antinfiammatori che non sono valutabili attraverso esami di laboratorio “standard”.

Una revisione sistematica

Sulla rivista scientifica Circulation sono inoltre stati pubblicati i risultati di una revisione sistematica e metanalisi condotta sull’argomento. I ricercatori hanno esaminato tutti gli studi effettuati negli anni riguardo ai possibili effetti benefici del peperoncino sulla mortalità per tutte le cause e su quella specificamente cardiovascolare. Su più di 4000 studi presi in esame, solo 4 hanno soddisfatto i criteri di selezione, per un totale di 570.762 individui considerati. Le analisi statistiche hanno rilevato che, rispetto a chi non assumeva peperoncino, i consumatori regolari avevano una riduzione del 25% del rischio relativo per mortalità da tutte le cause, del 26% per la mortalità cardiovascolare e del 23% per mortalità da causa tumorale.

I risultati di questi studi sono suggestivi, ma non bastano per stabilire che il consumo di peperoncino allunga la vita. Questa ipotesi potrà essere confermata solo quando i meccanismi sottostanti verranno compresi e verificati. Fino ad allora, il peperoncino rimarrà un amico fedele sulla nostra tavola, con la speranza che presto possa essere considerato un alleato anche in ambito medico.

Giorgia Protti

Fonti:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31856971/

https://www.ahajournals.org/doi/abs/10.1161/circ.142.suppl_3.12729