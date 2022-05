Facciamo il punto sulle epatiti acute nei bambini: i casi sono ancora pochi, ma il quadro clinico è preoccupante, spesso ha richiesto il ricovero. L’importante è non correre a conclusioni affrettate, ma aspettare con fiducia i tempi della scienza. Non è ancora il momento della certezza.

La questione è complessa.

Veniamo da due anni difficili, siamo stanchi. Vorremmo sapere di più e subito. Tranquillizzerebbe tutti, potremmo capire come comportarci per ridurre il rischio per i nostri bambini. Purtroppo, non è ancora possibile: per quanto cercata da tutti, come è umano che sia, non è il momento della certezza. Né, tantomeno, quello della confusione: è normale avere bisogno di conoscere il perché delle cose ma appigliarsi a tutti i costi a ipotesi non provate non è una strategia vincente e potrebbe essere dannosa. Può creare ansia e paura immotivate. In questo momento nessuno può dirvi con certezza la causa di queste epatiti, semplicemente perché non si sa. Dobbiamo accettare il fatto di non avere una spiegazione: si parla, infatti, di epatiti di origine non nota (“hepatitis of unknown origin”), proprio perché non ne conosciamo ancora la causa.

Ipotesi al vaglio.

Ci sono diverse ipotesi al vaglio. Si tratta, appunto, di ipotesi: nessuna è provata e la strada per la chiarezza potrebbe essere ancora lunga. La scienza ha i suoi tempi, che sono diversi da quelli dei social o dei principali mezzi di informazione. Gli esperti di tutto il mondo stanno studiando e stiamo raccogliendo dati, lasciamogli il tempo necessario.

La situazione attuale.

Cosa sappiamo al momento? La situazione non è molto diversa rispetto a quella delle scorse settimane, i casi stanno lievemente aumentando (anche perché li stiamo cercando e si sa, chi cerca trova), ma rimane tutt’ora una condizione rara. Secondo l’ultimo report del European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), i casi sarebbero poco meno di 200, la maggior parte dei quali da UK ma anche da altri 12 Paesi europei, USA, Israele e Giappone.

Il quadro clinico.

Il quadro clinico dei bambini, perlopiù sotto i 10 anni e di solito senza altre malattie concomitanti, è grave e ha richiesto un ricovero ospedaliero. Nella maggior parte dei casi si presenta con vomito, diarrea e nausea accompagnato da ittero, ovvero la colorazione giallastra della parte bianca degli occhi e della cute. Fortunatamente le informazioni che abbiamo a disposizione ci dicono che i bimbi colpiti per la maggioranza sono guariti.

Fattori concomitanti.

Nessuno dei pazienti era positivo ai comuni virus che causano l’epatite. L’ipotesi attualmente più battuta è che si tratti di un’epatite di natura virale ma non ancora nota. Si sta inoltre cercando di capire se ci sono altri fattori concomitanti che potrebbero favorire un peggioramento della situazione clinica. Non sono ancora escluse, inoltre, cause ambientali o esposizione a sostanze tossiche. I vaccini anti COVID-19, invece, non rappresentano una possibile causa, dal momento che la maggior parte dei bambini di quell’età non è vaccinata.

Prevenzione.

In questo momento l’unica cosa fondamentale da fare è continuare a raccogliere tutti i dati necessari al fine di chiarire il prima possibile la causa di queste epatiti e i fattori di rischio. E poi ci vuole pazienza. Cosa fare nel frattempo? Come abbiamo imparato in questi ultimi due anni, è importante mettere in atto le comuni misure igieniche che ormai ben conosciamo, in grado di ridurre la circolazione di molti virus; in particolare il frequente lavaggio delle mani e una corretta igiene respiratoria, oltre a tenere i propri bambini a casa da scuola e dall’asilo in caso di sintomi respiratori e/o gastrointestinali, mettendosi come già si fa normalmente in questi casi in contatto con il proprio pediatra. E, infine, teniamo a mente che – nonostante se ne parli così tanto su tutti i giornali e si rischi di avere una percezione ingigantita del fenomeno – attualmente si tratta di una condizione clinica rara, che richiede una grandissima attenzione da parte degli esperti, al lavoro per darci, speriamo il più presto possibile, le risposte che tutti aspettiamo.

Renata Gili

