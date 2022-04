“Questo è un libro sulle prestazioni in medicina. Si entra nella professione convinti che sia tutta una questione di acume diagnostico, di bravura tecnica, e di una qualche capacità di simpatizzare con la gente. Ma non è così, e lo si scopre presto. In medicina, come in qualunque professione, bisogna vedersela con i sistemi, le risorse, le circostanze, le persone – e anche con i nostri limiti”

Difficile tenere una rubrica di argomento medico senza citare Atul Gawande. Chirurgo oncologico, scrittore, docente ad Harvard, consulente di sanità pubblica dell’attuale presidente degli Stati Uniti. Collaboratore fisso del New Yorker ha pubblicato quattro saggi inerenti diversi aspetti della medicina, tradotti in Italia da Einaudi.

In “Con cura, diario di un medico deciso a fare meglio” Gawande espone la sua tesi secondo la quale tre sono le condizioni fondamentali per il successo in medicina: la prima è la scrupolosità, la necessità di prestare sufficiente attenzione ai dettagli per evitare errori e superare gli ostacoli. La seconda è fare la cosa giusta in termini etici. La terza è l’ingegnosità: saper pensare in modo nuovo.

Ognuna di queste condizioni viene esaminata e corredata di esempi personali e ricchi di dettaglio. Come mai, nonostante sia risaputo dal 1847 che il lavaggio delle mani previene le infezioni ospedaliere, negli Stati Uniti ogni anno circa due milioni di persone contraggono un’infezione durante un ricovero in ospedale e novantamila ne muoiono? Come mai restiamo inorriditi se un solo medico o un’infermiera dimenticano di lavarsi le mani prima di accostarsi al tavolo operatorio ma la stessa attenzione non ha mai varcato le porte delle sale operatorie? E cosa si può fare effettivamente per abbattere il tasso di infezioni ospedaliere?

Come funzionano le cause di responsabilità medica e che senso ha il sistema delle assicurazioni professionali? Come è possibile che ci siano medici e infermieri nella camera della morte degli stati dove la pena di morte è legale? Come decidere con precisione quanto lottare per un paziente e quando sapersi arrendere a un decorso ineluttabile?

Gawande ha l’incredibile capacità di far vivere le storie, di giustapporre casi personali, eventi avvenuti e storia della medicina in modo da far trasparire con chiarezza il messaggio che desidera trasmettere.

Così tra le pagine di questo libro prende vita, tra le altre, la strabiliante storia di Virginia Apgar, violinista e pilota d’aerei con doppia specialità in chirurgia e anestesia divenuta celebre per la prima checklist della storia della medicina, l’omonimo indice di salute del neonato, volto a quantificare numericamente una valutazione clinica fino a quel momento indefinibile e impressionistica che salvò e salva tuttora centinaia di migliaia di neonati all’anno.

“Migliorare è una fatica continua. Il mondo è caotico, disorganizzato e fastidioso, e la medicina non fa eccezione. A complicare le cose, noi medici non siamo che esseri umani. Con le nostre distrazioni, debolezze, preoccupazioni personali. Tuttavia, fare il medico significa vivere in modo che la propria vita sia vincolata alla vita altrui, alla scienza e alla contraddittoria, complessa connessione fra le due. Significa vivere una vita di responsabilità. Il problema dunque non è se si accetta o meno la responsabilità. Che si ha comunque, per il solo fatto di fare questo lavoro. Il problema è, avendo accettato la responsabilità, come far bene il proprio lavoro”.

Michela Chiarlo

Medico specialista in medicina interna

Pronto Soccorso – Ospedale San Giovanni Bosco di Torino