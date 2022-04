L’immersione subacquea è una pratica sportivo-ricreativa affascinante, ma è bene essere preparati sui possibili rischi a essa legati e affrontarla con attenzione. Questa settimana intraprendiamo un percorso di approfondimento di tre articoli con Sara e Renata, della redazione di Medical Facts.

Sara, subacquea e figlia di un istruttore di sub, si è sempre immersa fin da bambina. L’acqua è il suo elemento e non ne ha mai avuto paura, grazie agli insegnamenti ricevuti dal padre, anche lui subacqueo e Divemaster, ha sempre saputo che dell’acqua e delle sue regole bisogna avere rispetto. Questa settimana, insieme al punto di vista medico di Renata, vi parliamo di come immergersi in sicurezza, dei possibili rischi e delle patologie ad essa collegate.

L’immersione subacquea è un’esperienza a tuttotondo: annullare la legge di gravità, ascoltare il proprio respiro nel silenzio dei fondali marini, fluttuare in un mondo completamente nuovo e andare alla scoperta di realtà marine sconosciute lo rendono a ragione uno degli sport più affascinanti. Ma questa pratica richiede una preparazione scientifica per comprendere cosa accade al nostro corpo immerso in un liquido a diversi metri di profondità.

Le basi di fisica

Man mano che scendiamo in profondità, la pressione esterna all’organismo aumenta, e con essa aumenta anche la solubilità dei gas (secondo una legge fisica denominata legge di Henry): in poche parole, più profondamente ci immergiamo, più gas inerti si ritrovano disciolti nel sangue e nei tessuti del nostro corpo. Al momento della riemersione, la pressione esterna diminuisce, e contestualmente la solubilità dei gas: i tessuti cedono al sangue i gas accumulati (principalmente azoto) formando vere e proprie bolle. Se la risalita è graduale, le bolle vengono condotte attraverso i vasi venosi ai polmoni, dove si dissolvono a livello dei capillari polmonari. Se questo processo non avviene correttamente, le bolle possono formarsi in quantità e/o dimensioni maggiori e, in certi casi, non essere filtrate a livello polmonare provocando danni di gravità variabile.

La patologia da decompressione è la conseguenza di questo processo, e non avviene solo nel caso di immersioni subacquee, ma in ogni situazione in cui si verifichi, per l’appunto, un’improvvisa riduzione della pressione esterna: può quindi presentarsi anche in caso di rapida depressurizzazione delle cabine di un veicolo aereo, o nel corso di viaggi aerospaziali.

Pianificare un’immersione.

Per questo motivo l’immersione dev’essere pianificata con scrupolo: si valuta il percorso, si individua la profondità media, in base a questo si stabilisce la durata dell’immersione (la quantità d’aria consumata infatti varia a seconda della profondità alla quale ci si trova) e si fissano le tappe da decompressione.

Le tappe da decompressione suddividono la risalita in varie soste a profondità differenti, oggi esistono dei computer che tengono traccia di tutti i dati (profondità, durata ecc) e che effettuano i calcoli al posto nostro, ai tempi di mio padre si facevano i calcoli manuali basandosi sulle tabelle di decompressione (qualche nostalgico ancora lo fa!).

Spesso i subacquei effettuano una tappa aggiuntiva chiamata tappa di sicurezza di 3-5 min a 3-6 metri di profondità.

Per la decompressione è molto importante anche tenere presente l’intervallo tra un’immersione e l’altra e l’eventuale volo aereo compiuto prima o dopo l’immersione (il cosiddetto No Fly time).

E’ bene tenere presente che il corpo umano impiega delle 16 alle 24 ore per riprendere il normale livello di saturazione dopo un’immersione.

Risalita in sicurezza

La US Navy prevede che per risalire in sicurezza non si facciano più di 18 metri al minuto.

Una curiosità: quando non esistevano ancora i computer si usava la vecchia norma di risalire “una mano sopra l’altra” lungo una cima verticale, o meglio obliqua (la cima dell’ancora è perfetta) questo consente di mantenere una giusta velocità. È invece un grosso errore risalire mantenendosi al di sotto delle bolle espirate, perché la loro velocità supera i 18 metri al minuto, poiché la velocità di ascesa delle bolle aumenta quando si espandono.

Sara Ferrario

Medical Facts