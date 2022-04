Tre ragazzi, di ritorno da una caccia all’onda perfetta da surfare, sporchi di salsedine, con gli atletici muscoli appensantiti dallo sforzo, tornano a casa su un van (guai, per loro, a chiamarlo furgoncino) tappezzato di stickers. Un colpo di sonno causa l’incidente fatale e Simon si ritrova in morte cerebrale in un reparto di rianimazione. Così inizia “Riparare i viventi” dell’autrice francese Maylis de Kerangal (Feltrinelli, 2015), uno dei libri più lirici mai scritti sulla donazione d’organi.

“Il cuore di Simon Limbres. Cosa sia questo cuore umano, dall’istante in cui ha cominciato a battere più forte, alla nascita, quando altri cuori là intorno acceleravano a loro volta salutando l’evento, che cosa sia questo cuore, cosa l’abbia fatto balzare, vomitare, crescere, danzare in un valzer leggero come una piuma o pesare come un macigno, cosa l’abbia stordito, cosa l’abbia fatto struggere – l’amore; che cosa sia il cuore di Simon Limbres, che cosa abbia filtrato, registrato, archiviato, scatola nera di un corpo di vent’anni, nessuno lo sa davvero, soltanto un’immagine in movimento creata da ultrasuoni potrebbe restituirne l’eco, mostrare la gioia che dilata e la tristezza che contrae, solo il tracciato cartaceo di un elettrocardiogramma srotolato dal principio potrebbe segnarne la forma, descriverne la fatica e lo sforzo, l’emozione che pressa, l’energia prodigata per comprimersi quasi centomila volte al giorno e per far circolare fino a cinque litri di sangue al minuto, sì, solo quella linea potrebbe raccontarlo, delinearle la vita, vita di flussi e riflussi, vita di valvole che si aprono e che si chiudono, vita di pulsazioni, nel momento in cui il cuore di Simon Limbres, quel cuore umano, proprio quello, sfugge alle macchine, nessuno potrebbe sostenere di conoscerlo, e quella notte – notte senza stelle, un freddo da spaccare le pietre sull’estuario e nel Pays de Caux, mentre un’onda lunga senza riflessi rotolava sulle falesie e la piattaforma continentale indietreggiava svelando striature geologiche -, quel cuore rimandava il ritmo regolare di un organo che si riposa, di un muscolo che lentamente si ricarica – polso probabilmente inferiore ai cinquanta battiti al minuto – quando l’allarme di un cellulare è scattato ai piedi di un letto stretto, sul touch screen l’eco di un sonar inscriveva a led luminosi le cifre 5:50, e in quell’istante tutto è precipitato”.

Attorno al corpo di Simon, senza vita eppure così ben conservato, si affaccendano i genitori, gli amici, gli infermieri, i medici.

Il dottor Revol con il suo minuscolo studio affollato di libri e regali di pazienti, l’infermiera Cordelia, dall’umore altalenante come la presenza del suo amante, la madre Marianne che accoglie per prima la notizia, Sean, il padre neozelandese, che sopraggiunge dopo, aggressivo, Thomas Remige, il responsabile del programma donazione organi appassionato di canto.

Ciascuno chiama in causa il protagonista successivo, come in una sinfonia che introduce sempre nuovi strumenti con cui interpretare variazioni sul tema principale: Simon, il cuore di Simon.

Questo romanzo ha il pregio di trattare la donazione di organi in modo accurato, ma lirico. Il colloquio con i parenti per la comunicazione di morte cerebrale e quello immediatamente successivo per il consenso al prelievo sono incredibilmente realistici, come sa chi si è trovato nella situazione di doverlo affrontare, così come sono realistici gli errori, le frasi goffe a cui i genitori disperati si aggrappano, le loro reazioni contrastanti.

In Francia, come in Italia, esiste un registro delle volontà donative al quale si può esprimere il proprio consenso o la propria opposizione alla donazione d’organo (da qualche anno in Italia si viene incoraggiati a depositare le proprie volontà in concomitanza con il rinnovo della carta d’identità). La norma italiana prevede, analogamente a quella francese, il “silenzio assenso”, ossia la possibilità di prelevare gli organi in assenza di una ferma volontà contraria espressa in vita, norma alla quale in genere si deroga preferendo ottenere il consenso dei familiari di primo grado. Il prelievo (questo è il termine corretto, in quanto espianto si riferisce alla rimozione di un organo già trapiantato) riguarda cuore, polmoni, fegato e reni in caso di morte cerebrale (cosiddetto donatore a cuore battente) e cute e cornee in tutti i casi.

Ebbene se lavorate in una terapia intensiva, se avete mai avuto occasione di entrare in contatto con il mondo della donazione, ma anche solo se siete affascinati dall’argomento non potete lasciarvi sfuggire questo romanzo al tempo stesso tragico e delicato, se invece pensate che si tratti di un argomento troppo pesante da affrontare in questo periodo leggetelo ugualmente e lasciatevi stupire dal potere catartico delle parole di De Kerangal.

Michela Chiarlo

Medico specialista in medicina interna

Pronto Soccorso – Ospedale San Giovanni Bosco Torino