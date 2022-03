“Nel mondo ci sono state tante epidemie di peste quante guerre, eppure la peste e la guerra colgono sempre tutti alla sprovvista”1, correva l’anno 1947, ma mai come in questi giorni la frase di Camus risuona tristemente attuale. La pandemia COVID19, naturalmente, non fa eccezione a questa particolare regola dell’intelletto umano. Ce lo illustra il mini-saggio di David Quammen “Perché non eravamo pronti”, tratto da due articoli editi per il “New Yorker” nel 2020 e pubblicati in italiano da Adelphi nella collana “i microgrammi”.

David Quammen è un giornalista scientifico americano dalla vita avventurosa, autore di numerosi e accattivanti saggi sul rapporto uomo/natura e sull’evoluzione. In italiano sono disponibili ad oggi solo quattro titoli, tutti editi Adelphi.

Mensa del CDC (Centers for Disease Control and Prevention) di Atlanta, 2006, David Quammen sta chiacchierando con Ali Kahn, epidemiologo esperto di zoonosi, quel singolare tipo di malattie infettive che passano dagli animali all’uomo e che sono state responsabili di tutte le peggiori epidemie che hanno afflitto il genere umano negli ultimi millenni, dalla peste all’HIV. “Quali di queste malattie è la sua preferita?” Chiede Kahn a Quammen “La mia è la SARS”, prosegue poi. “Perché era estremamente contagiosa, ed estremamente letale” […] “E fummo molto fortunati a fermarla”. La SARS era il proiettile che aveva sfiorato sibilando l’orecchio dell’umanità.2

Personalmente ho vaghi ricordi della SARS, al telegiornale comparvero medici incappucciati, strade semideserte, rari passanti asiatici con mascherine sul volto, affanno collettivo e corsa alla predisposizione di sale di isolamento e sperimentazioni sui vaccini, poi in poche settimane sparì tutto e tornammo ad occuparci di altro. Kahn precisa che la SARS non “sparì”, “fu fermata” con efficienza.

Qualcosa è andato storto.

La storia recente, invece, la conosciamo tutti: verso la fine del 2019 un altro coronavirus, parente stretto dell’agente eziologico della SARS, fa il salto di specie, in gergo tecnico denominato spillover, e dà origine alla pandemia COVID19.

Che cosa è andato così rovinosamente storto? Cosa ne è stato della preparazione della sanità pubblica che aveva supervisionato al CDC? Perché la maggior parte dei paesi – e in particolar modo gli Stati Uniti – era così impreparata? Per una mancanza di informazione scientifica o di soldi?

“Per una mancanza di immaginazione”3 risponde Kahn, che poi motiva come, nonostante coronavirus potenzialmente infettivi per l’uomo fossero stati isolati nei pipistrelli già dal 2017 ed esistesse per gli USA la possibilità tecnica di fermare SarsCov2 tempestivamente con strategie di tracciamento e isolamento dei contatti come era avvenuto nel 2003 per la SARS, la potenziale gravità dell’epidemia sia stata alla fine sottovalutata. Chi possiede una casa stipula un’assicurazione contro gli incendi, i governi acquistano vasti arsenali di armi sperando che restino inutilizzate, ma ci si mostra riluttanti ad investire seriamente nella preparazione contro le pandemie. È un disturbo da deficit di attenzione su scala globale4.

Il passaggio di specie

Il saggio analizza anche alcune ipotesi sul serbatoio animale di SarsCoV2, ossia su quali tra pipistrelli, pangolini, procioni o altri esotici animali commestibili possano aver innescato il passaggio di specie. Se nutrite curiosità a tale proposito, il ben documentato e più corposo saggio di Quammen “Spillover”5 vi condurrà tra foreste congolesi, fattorie australiane e mercati cinesi sulle tracce delle malattie più letali del mondo e del loro spesso sfuggente serbatoio animale. La scienza ad oggi non ha una risposta certa sull’origine di COVID19, per quanto sia estremamente probabile che si tratti di una zoonosi6. Gli esperti, ad ogni modo, concordano sulla possibilità non remota che altri episodi di spillover siano possibili e prevedibili nell’immediato futuro e che sia opportuno operare affinché non ci colgano ancora una volta impreparati.

Michela Chiarlo

Medico specialista in medicina interna

Pronto Soccorso Ospedale San Giovanni Bosco – Torino

