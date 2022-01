A 14 anni, i ragazzi passano dal pediatra al medico di medicina generale, al quale possono rivolgersi in autonomia e ricevere cure ma anche ascolto e assistenza su problemi di alimentazione, sessualità, disagio psicologico

Spesso quando si pensa alla figura del medico di famiglia la si associa alla presa in carico dell’anziano e delle cronicità. In effetti la popolazione adulta e anziana è quella preponderante nei nostri studi, ma secondo la legislazione attuale, è possibile passare dal pediatra di libera scelta al medico di famiglia a partire dai 6 anni di età, mentre questo passaggio diventa obbligatorio al compimento dei 14 anni (con possibilità di proroga in caso di patologie croniche fino ai 16).

Questo passaggio dal medico del bambino al medico dell’adulto è un momento delicato, soprattutto se fatto negli anni dell’adolescenza.

Dalla sala di attesa del pediatra tutta colorata, con giochi, poster su allattamento e foto di neonati, i nostri ragazzi passano alle sale di attesa del medico di famiglia, più serie, formali, con informative su ipertensione, prostata e diabete… Da un ambiente a misura di bambino a uno per adulti.

“Esiste un’età, non definita precisamente per la verità, in cui si passa dalle cure pediatriche, caratterizzate dall’accoglienza e dall’accompagnamento del piccolo paziente e della sua famiglia, a quelle di tipo adulto, caratterizzate dal rapporto diretto medico-paziente e dalla responsabilizzazione di quest’ultimo. Esiste una sorta di terra di mezzo, che è l’adolescenza, piena di bisogni di salute peculiari ma che le varie articolazioni del sistema sanitario non sembrano in grado di intercettare in maniera sistematica”. Inizia così la “Guida alla transizione dal pediatra di libera scelta al medico di medicina generale” che alcune delle principali società scientifiche italiane, tra cui FIMMG e FIMP, hanno redatto.

Il nostro giovane paziente si trova a perdere una figura di riferimento che lo conosce dalla nascita, e ne trova una nuova, con cui deve instaurare un nuovo rapporto di fiducia. Da una parte una figura legata all’infanzia, per cui ora il nostro paziente si sente troppo cresciuto, e dall’altra una figura già legata al mondo degli adulti, forse troppo per lui. E questo accade nel momento in cui i ragazzi sono più bisognosi di aiuto, ma così poco inclini a chiederlo.

È altresì vero che il territorio offre numerosi servizi per gli adolescenti, come consultori o sportelli di ascolto, ma spesso non sono conosciuti dai giovani o hanno timore di usufruirne. È importante quindi per il medico di famiglia cercare di conquistare la fiducia del nuovo giovane paziente e far capire che in noi può trovare un alleato, non un amico ma un aiuto, un riferimento a cui rivolgersi.

Complice la carenza di pediatri nella mia zona, ho numerosi pazienti tra i 7 e 16 anni e nel primo colloquio, dopo aver approfondito l’anamnesi pregressa con l’aiuto dei genitori, mi piace far subito presente che da quel momento sono il LORO medico. Non è più necessario che siano i genitori a portarli in visita come accadeva da bambini. Ora sono grandi e possono rivolgersi a me direttamente. Nel “Codice del diritto del minore alla salute e ai servizi sanitari” si parla proprio di diritto all’ascolto e alla partecipazione del minore alle questioni che riguardano la sua salute tenendo conto del grado di maturità, di diritto all’informazione, di responsabilizzazione e diritto alla privacy.

Quest’ultimo punto è importante per costruire un’alleanza terapeutica che permetta di approfondire con loro temi delicati, quali fumo, abuso di alcol e sostanze stupefacenti e la sessualità. In una società in cui non vi è alcun accenno all’educazione sessuale nelle scuole e il sesso è ancora un tabù, spesso le famiglie non riescono a farsi carico di un’adeguata informazione a riguardo. D’altra parte l’età media del primo rapporto sessuale è circa 16 -18 anni, con però un 7% di under 14, e le segnalazioni di casi malattie sessualmente trasmissibili sono aumentate del 40% dal 2005 al 2019, con circa il 20% dei casi proprio nelle fasce più giovani, in cui la clamidia è protagonista.

La contraccezione, l’identità di genere, i cambiamenti del proprio corpo e il rapporto che i ragazzi hanno con esso sono temi importanti per la salute fisica e psicologica dei nostri ragazzi.

In un recente studio della fondazione Charlie condotto su 800 ragazzi tra i 14 e i 25 anni è emerso che più del 10% dichiara senza remore di sentirsi attirato dalle droghe; il 33% ha pensato almeno qualche volta al suicidio; un adolescente su quattro (26%) afferma di aver subito degli atti di bullismo negli ultimi due anni e il 20% dell’attuale popolazione adolescenziale risulta in una condizione di fragilità e a rischio di disagio psicosociale. In questo quadro si aggiungono anche i social network e i modelli di vita che propongono. Spesso mi è capitato di confrontarmi con giovani ragazze sul tema dell’alimentazione e del peso, spinte a comportamenti borderline proprio dalle foto che vedono online. E un’indagine di Telefono Azzurro conferma che per circa un terzo degli adolescenti i social network influiscono negativamente sulla percezione di sé e degli altri.

In un momento della vita in cui circa il 40% dei ragazzi afferma di non volere o non riuscire ad affrontare certi temi in famiglia, il ruolo del medico di medicina generale può essere fondamentale per intercettare questi problemi e fornire ai propri giovani pazienti e alle loro famiglie gli strumenti per superarli, rendendoli un domani adulti più consapevoli della propria salute e benessere psicosociale.

Dott.ssa Vanessa Giacometti

Federazione Italiana Medici di Medicina Generale

BIBLIOGRAFIA

Guida alla transizione dal pediatra di libera scelta al medico di medicina generale” Stampa: 2017

ISBN: 978-88-87844-24-5

Codice del diritto del minore alla salute e ai servizi sanitari.

https://www.epicentro.iss.it

PROGETTO “PIANETA ADOLESCENZA” – Fondazione Charlie, Istituto Piepoli, Fondazione Pisa. https://www.fondazionecharlie.org

TOGETHER FOR A BETTER INTERNET. Indagine Telefono Azzurro e DoxaKids 2020