Lo si ottiene anche grazie al tampone, che però fotografa lo stato di salute al momento della sua esecuzione. Contro Covid-19 è necessario vaccinarsi, ha ricordato il prof. Burioni ieri sera a Che tempo che fa: chi lo fa si infetta molto meno, e se si ammala trasmette molto meno il virus

Questa sera parliamo scientificamente di green pass. Lasciamo da parte gli aspetti legali e sociali e vediamo soltanto il punto di vista medico, se ha veramente senso questo documento che garantisce maggiore libertà ad alcune categorie di persone. Il green pass viene dato alle persone che sono guarite e dura sei mesi. E’ una decisione che ha molto senso perché oramai sappiamo che le persone guarite hanno un’immunità decisamente robusta contro la reinfezione. Però queste persone non hanno un’immunità omogenea: c’è chi è più fortunato, più immune, e chi invece è meno immune. Per il bene di tutti bisogna consigliare a tutte le persone che sono guarite di fare una dose almeno di vaccino, questo migliora la loro immunità, difende loro e difende tutta la comunità.

Le altre persone alle quali viene dato il green pass sono quelle che si sono vaccinate, ma su questo punto c’è un po’ di disinformazione perché si dice che i vaccinati trasmettono la malattia tanto quanto i non vaccinati, e addirittura alcuni dicono di più. Questo non è assolutamente vero. I vaccinati trasmettono le malattie molto, molto, molto meno dei non vaccinati. E perché? E’ molto semplice da capire: prima di tutto anche se il vaccino non funziona al 100%, una gran parte dei vaccinati quando viene esposta al contagio non si infetta più del 77% in media, e chiaramente chi non si infetta non trasmette la malattia. Ma c’è di più: oramai sappiamo con certezza che chi si infetta essendo vaccinato trasmette molto meno la malattia rispetto a chi si infetta non essendo vaccinato. Questa diminuzione è sopra il 60%, non è facile da calcolare ma è stata calcolata. Quindi è più che giusto garantire maggiore libertà di movimento a chi costituisce un rischio molto minore per la diffusione del virus come le persone vaccinate.

L’unico elemento che si può discutere è la durata. Quella di 12 mesi è stata decisa quando ancora non avevamo i dati sul calo dell’immunità, però è ragionevole pensare a una sua diminuzione nel prossimo futuro perché appunto sono disponibili queste nuove acquisizioni scientifiche. Arriviamo al tallone d’Achille del green pass: le persone che lo ottengono grazie a un tampone. Le persone che non si sono vaccinate possono avere il green pass valido due giorni se fanno un tampone rapido, tre giorni se fanno un tampone molecolare, più sensibile. Capite che questo non ha tantissimo senso, perché il tampone è un’istantanea: ci dice che in quel momento quella persona non infettiva. Ma ha senso estendere questa assunzione per tre giorni? No, perché – soprattutto quando il virus circola molto, come potrebbe essere nelle prossime settimane – questo potrebbe non essere proprio vero. E’ un po’ come fare un test per l’alcol il venerdì a mezzogiorno e dire a una persona: sei a posto per tutta la settimana, ovviamente non va bene.

I tamponi peraltro sono fastidiosi, sono costosi, e come avete visto sono meno sicuri per bloccare la malattia anche perché chi è tamponato si può infettare e può diffondere la malattia con grande efficienza. Peraltro, come tutte le pratiche mediche, non sono privi di rischio. Ci sono degli studi che hanno visto che in media ogni milione di tamponi ci sono 12 eventi avversi non lievi: emorragie che richiedono talvolta anche trasfusioni, il tampone si può rompere e per questo è necessario un intervento chirurgico per recuperarlo, addirittura è stato descritto un caso nel quale per un tampone eseguito male una persona ha avuto una lesione delle membrane che ricoprono il nostro sistema nervoso centrale ed ha perso del liquido cefalorachidiano, quindi un evento grave. Insomma, per evitare tutto questo abbiamo un vaccino che è molto sicuro e molto efficace e che senz’altro è consigliabile fare. Ricordate che il green pass non dà una protezione assoluta. Quindi è fondamentale mettere in atto comportamenti prudenti, i più importanti sono quelli di portare la mascherina nei luoghi affollati ma soprattutto al chiuso, e ventilare sempre le stanze perché avete capito che il distanziamento nei luoghi chiusi non è particolarmente efficace. Tuttavia il modo migliore per avere le più alte possibilità di passare un Natale sereno con i nostri cari è fare la terza dose. Ma soprattutto chi non ha fatto la prima e la seconda, la faccia, se non per gli altri per se stesso, per evitare il rischio di finire in terapia intensiva, se non peggio.

Roberto Burioni

