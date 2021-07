La Lombardia ancora al primo posto per rapporto dosi consegnate/effettuate, Pfizer domina per dosi distribuite, poi AstraZeneca e Moderna.

Ad oggi sono 60.571.341 le dosi di vaccino anti Covid somministrate in Italia, 26.303.580 i cittadini che hanno completato il ciclo e 65.730.950 le fiale distribuite: i dati aggiornati, disponibili sul sito del governo, mostrano che la Lombardia è ancora una volta al primo posto per somministrazioni effettuate rispetto alle dosi consegnate (10,7 milioni, il 95,2% delle dosi consegnate), seguita da Puglia (4,2 milioni, il 94%) e dal Molise (316mila, il 93,8%). Quanto alla somministrazione per fasce di età, i dati aggiornati a venerdì 16 luglio del report settimanale, indicano che sono 8.226.495 le dosi ricevute dagli over-80 e 9.676.901 quelle relative alla fascia d’età 70-79 anni. Se si guarda invece ai numeri dei vaccini distribuiti, il Pfizer-Biontech si conferma largamente al primo posto con 45.182.439 di dosi, a seguire AstraZeneca (Vaxzevria) con 11.803.112, Moderna con 6.480.765, Janssen con 2.264.634 dosi.

