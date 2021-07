A lanciare l’allarme, l’Organizzazione mondiale della sanità e l’Unicef che sottolineano come la pandemia da Covid-19 abbia reso ancora più difficile, nelle aree più povere del pianeta, proteggere i bambini contro malattie prevenibili come morbillo, poliomielite, meningite, tetano, difterite e pertosse

Nel 2020, 23 milioni di bambini nel mondo non hanno ricevuto i vaccini contro malattie come la difterite, il tetano, la pertosse, il morbillo e la poliomielite, di cui circa 17 milioni nemmeno uno. A diffondere i dati, sono state l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e l’Unicef, che hanno sottolineato come il numero di bambini non vaccinati sia salito di 3.7 milioni rispetto al 2019. Le cause di questo fenomeno si devono alla concentrazione delle forze sanitarie nella lotta alla pandemia, la riduzione degli orari degli ambulatori e le norme di contenimento adottate dai vari paesi.

“Anche se molti paesi dichiarano di aver messo le mani sui vaccini contro il Covid-19, stiamo tornando indietro sul resto delle vaccinazioni, lasciando i bambini scoperti contro malattie devastanti ma prevenibili come il morbillo, la poliomielite o la meningite” ha commentato Tedros Adhanom Ghebreyesus (direttore generale dell’Oms). “Lo scoppio di focolai sarebbe catastrofico per comunità e sistemi sanitari che stanno già combattendo contro il Covid-19, rendendo sempre più necessario investire nella vaccinazione infantile per garantire che ogni bambino venga raggiunto da questi strumenti di protezione“, ha poi aggiunto lo stesso Ghebreyesus.

Le regioni più colpite dalla mancanza di vaccinazioni sono il Sud-est asiatico, il Mediterraneo dell’Est e le Americhe. Ad esempio, in India i bambini che non hanno ricevuto una dose combinata di difterite-tetano-pertosse (DTP-1) sono passati da 1.403.000 a 3.038.000 in un solo anno. Nelle Americhe, la disinformazione sui vaccini, l’instabilità politica e la mancanza di fondi hanno contributo a ridurre il numero di bambini completamente vaccinati dal 91% del 2016 all’82% dello scorso anno.

“Questi dati dovrebbero essere un chiaro allarme; la pandemia da Covid-19 e le interruzioni dovute ad essa hanno un costo che non possiamo permetterci e le conseguenze verranno pagate dai più deboli”, ha affermato Henrietta Fore, la direttrice esecutiva dell’Unicef. “Anche prima della pandemia c’erano segnali allarmanti del fatto che si stava perdendo terreno nella lotta all’immunizzazione dei bambini contro malattie infantili prevenibili, compresa la diffusione del morbillo iniziata due anni fa. La pandemia ha peggiorato una situazione già difficile. Dobbiamo ricordarci che la vaccinazione, non solo quella contro il Covid-19, è sempre stata iniqua e non dovrebbe esserlo“, ha continuato Fore.

Per far fronte a quest’emergenza l’Oms, l’Unicef e partner come Gavi, l’Alleanza globale per i vaccini, stanno provando a rafforzare il sistema di immunizzazione attraverso la reintroduzione di servizi e campagne di vaccinazione, il supporto ai lavoratori sanitari e ai leader locali nel comunicare l’importanza dei vaccini, la mappatura di comunità e persone lasciate scoperte durante la pandemia e l’assicurazione che la protezione contro il Covid-19 sia garantita indipendentemente dagli altri vaccini.

Redazione Medical Facts

Fonte: Oms