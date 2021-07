“Siamo stati il primo Paese in Europa a disporre l’obbligo per il personale sanitario”, ha rivendicato il ministro della Salute che intende lavorare con le Regioni affinché salga la percentuale di persone vaccinate che operano nelle scuole, al momento all’85 per cento della platea. Un dato importante, ma con differenze significative sui territori

“Sull’obbligatorietà dei vaccini, che è un tema delicato e di cui, naturalmente, anche il Parlamento dovrà occuparsi, voglio ricordare che noi siamo stati il primo Paese in Europa a disporre questa obbligatorietà per il personale sanitario. Oggi leggiamo che altri Paesi anche molto importanti, come, ad esempio, la Francia, si stanno avviando su un modello piuttosto simile al nostro, un fatto che segnala che quella decisione è stata giusta e corretta”. Lo ha detto il 14 luglio alla Camera il ministro della Salute Roberto Speranza rispondendo al deputato di Italia Viva Gabriele Toccafondi che chiedeva iniziative per limitare la diffusione della variante delta del Covid19 e assicurare l’inizio delle lezioni a scuola in presenza.

“In questo momento – ha detto il titolare della Salute relativamente alla scuola – ci risulta che siamo all’85 per cento di persone che operano dentro le nostre scuole che hanno ricevuto almeno una dose. È un dato importante e sarebbe sbagliato far passare un messaggio che non riconosca che siamo di fronte a un dato robusto”. Ma, ha avvertito, “è del tutto evidente che dobbiamo ancora lavorare, con grande insistenza e in stretta collaborazione con le regioni, perché questo numero possa salire in modo ancora molto, molto alto” anche perché si tratta, ha concluso, di un dato non omogeneo sul piano nazionale, con differenze sui territori “molto significative”.

Redazione Medical Facts

