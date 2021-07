Lo studio intende dimostrare come gli anticorpi innescano reazioni che potrebbero essere controllate con terapie simili a quelle già utilizzate per malattie autoimmuni.

La fibromialgia, disturbo caratterizzato da dolore, debolezza muscolare e affaticamento cronico che colpisce una persona su 40 nel mondo, costituirebbe un disturbo del sistema immunitario e non di natura nervosa, configurandosi come una malattia autoimmune, alla stregua del diabete di tipo 1 e della tiroidite. Lo suggerisce uno studio del King’s College di Londra pubblicato sul Journal of Clinical Investigation secondo cui, iniettando nei topi gli anticorpi raccolti dal sangue di pazienti, questi manifestano sintomi della fibromialgia fin quando il loro organismo non si ripulisce dagli anticorpi iniettati.

Tra i sintomi scatenati dalla trasfusione di anticorpi provenienti da malati di fibromialgia, spiega il paper di presentazione dello studio, gli esperti hanno rilevato una aumentata sensibilità al dolore, debolezza muscolare, riduzione dei movimenti. Quando gli scienziati hanno iniettato anticorpi di persone sane, al contrario, nessuno dei sintomi è comparso nei topi.

Questo dimostra, secondo lo studio, che gli anticorpi innescano determinate reazioni di sfogo dell’organismo alla patologia che potrebbero essere controllate con terapie simili a quelle che già esistono per contenere la produzione di anticorpi in altre malattie autoimmuni.

Redazione Medical Facts

