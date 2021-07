Il ministro della Salute rassicura: “Quadro epidemiologico molto migliorato”, ma “continuo a chiedere massima prudenza”. Secondo il commissario all’emergenza Covid ci sono le dosi per continuare a effettuare 500mila vaccinazioni al giorno, per la terza inoculazione si dovrà procedere facendo ricorso ai medici di medicina generale e alle farmacie.

“Oggi è il primo venerdì, dall’autunno scorso, in cui non sarò chiamato a firmare ordinanze“. Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza, intervenuto all’incontro “Ripartiamo, Giornata nazionale per la salute e il benessere nelle città” che si è svolto oggi a Roma, facendo il punto sulla situazione Covid e sull’emergenza variante Delta. L’Italia resta dunque tutta in zona bianca, almeno per la prossima settimana.

“I numeri di oggi della cabina di regia sono molto incoraggianti“, ha proseguito Speranza. “È la fotografia di un Paese con un quadro epidemiologico molto migliorato, conseguenza della campagna di vaccinazione, che resta l’arma fondamentale per mettersi alle spalle questa stagione”. Tuttavia, ha avvertito, “continuo a chiedere massima prudenza ed i numeri ci dicono che la strada della gradualità è quella giusta“. “Siamo ancora dentro questa battaglia”, ha concluso, “e c’è bisogno di grande cautela. Ci vuole gradualità perché la partita è ancora aperta e guai a pensare diversamente“.

Durante una visita all’Isola del Giglio, il commissario alla campagna vaccinale Francesco Paolo Figliuolo ha fatto sapere che “le dosi sono assolutamente sufficienti per mantenere il ritmo di 500mila vaccinazioni al giorno medie, che ci porteranno a fine settembre a raggiungere il traguardo dell’80% degli italiani vaccinati. Voglio rassicurare”, ha rimarcato, “le dosi ci sono e con queste saremo in grado di assicurare il raggiungimento degli obiettivi”.

“Stiamo pensando a una eventuale terza dose, con il ministero della Salute abbiamo già fatto delle opzioni di acquisto, le dosi ci saranno ma sarà la scienza a dirci se e dopo quanto tempo deve essere inoculato il richiamo“, aveva annunciato invece ieri Figliuolo visitando il centro vaccinale di Cascia (Pg). Sul metodo di somministrazione della terza dose, il commissario aveva ribadito quanto raccomandato già nel documento sulle “Linee guida sulla prosecuzione della campagna di vaccinazione nazionale” del 21 maggio scorso: “Siamo pronti, ma la nuova filosofia è quella di fare ricorso ai medici di medicina generale e sulle farmacie, per uscire dalla logica dei grandi hub vaccinali“.

