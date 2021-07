L’epidemiologo ha commentato i dati del virus nello UK, affermando che la mancata corrispondenza fra aumento dei casi e maggiori ospedalizzazioni potrebbe significare che stiamo raggiungendo la convivenza con il virus

L’assessore alla Sanità della regione Puglia, l’epidemiologo Pier Luigi Lopalco, ha aperto una finestra di speranza su quello che potrebbe essere il futuro della pandemia. Secondo lo scienziato, il fatto che l’attuale aumento dei contagi, dovuto al diffondersi della variante delta, non corrisponda a un aumento di ospedalizzazioni e di decessi, potrebbe significare che il virus si sta trasformando in endemico. “Un aumento di circolazione virale non accompagnata ad una ondata pandemica vuol dire una cosa sola: si arriva a quella famosa convivenza semi-pacifica con il virus che tutti agogniamo“, ha spiegato in un post su Facebook Lopalco.

L’epidemiologo ha fatto poi un paragone fra la situazione italiana e quella del Regno Unito. Il 35% circa della popolazione italiana è totalmente vaccinato, dato che nello UK si è raggiunto intorno al 15 maggio. Nonostante il ritardo, l’eventuale diffondersi della variante delta anche nel nostro paese potrebbe non comportare una quarta ondata, ma al più un aumento dei casi a cui non seguirebbe un’impennata di morti e decessi. Questo per due motivi: il fattore climatico, da sfruttare per poter vaccinare più persone possibili, soprattutto la fascia a rischio, e la probabile trasformazione endemica del virus. Nel caso in cui la convivenza fra virus e persone fosse effettiva, allora “il virus provocherà ondate epidemiche stagionali che si tradurranno per la stragrande maggioranza di casi in forme simil-influenzali. A patto che la popolazione a rischio di malattia grave sia correttamente vaccinata“, conclude Lopalco.

Redazione Medical Facts

Per sostenere Medical Facts tramite Gofundme clicca qui, per sostenerci tramite PayPal clicca qui.

Fonte: Pier Luigi Lopalco