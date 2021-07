Si tratta di quattro tipologie di anticorpi monoclonali e di un farmaco immunosoppressore, al momento oggetto di revisione clinica dell’Agenzia europea dei medicinali, in fase avanzata di sviluppo e con possibilità di autorizzazione al commercio già dal prossimo ottobre. Il commissario UE alla Salute Kiryakides: accanto ai vaccini, i pazienti hanno bisogno di cure sicure e efficaci.

In arrivo 5 trattamenti per la cura dell’infezione da Covid-19: l’annuncio è della commissaria europea per la Salute e la Sicurezza alimentare Stella Kyriakides. “Anche se la vaccinazione procede a ritmo crescente”, afferma, “il virus non scomparirà e i pazienti avranno bisogno di cure sicure ed efficaci per ridurre l’impatto del Covid-19″. Tra gli strumenti terapeutici, quattro sono anticorpi monoclonali oggetto di “rolling review“, ovvero una fase di revisione clinica da parte dell’Agenzia europea per i medicinali, mentre il quinto è un immunosoppressore la cui autorizzazione all’immissione in commercio è all’esame dell’Ema.

I cinque prodotti, si legge nella nota ufficiale della Commissione, si trovano in una fase avanzata di sviluppo e hanno elevate possibilità di figurare tra i nuovi strumenti terapeutici anti Covid-19 da autorizzare entro ottobre 2021. Nello specifico, si tratta dell’immunosoppressore Baricitinib, diretto alla riduzione dell’attività del sistema immunitario e prodotto dalla casa farmaceutica Eli Lilly, e della combinazione di anticorpi monoclonali Bamlanivimab e Etesevimab sempre di Eli Lilly, Casirivimab e Imdevimab di Regeneron Pharmaceuticals e Roche, del Regdanivimab di Celltrion e del Sotrovimab di GlaxoSmithKline e Vir Biotechnology.

“Il forte impulso della Commissione europea fa parte della strategia Ue sulle terapie per il Covid-19, che vede il suo ruolo centrale nell’acquisto dei farmaci diretti ai 27 stati membri”, recita la nota. “Un approccio, già utilizzato per l’avvio della campagna vaccinale, e che rientra in quel progetto più ampio di costruzione di un’Unione della salute, per apprendere dall’esperienza negativa della pandemia in corso”.

