Il dato, comunicato dall’assessore alla Sanità Thomas Widmann, riguarda persone che hanno ricevuto una o due dosi del vaccino nella provincia

Sono in tutto 1.559 in Alto Adige le persone risultate positive al test del Coronavirus dopo essere state vaccinate. Lo ha riferito l’assessore alla Sanità Thomas Widmann durante la seduta della Provincia Autonoma di Bolzano in risposta a un’interrogazione presentata in Consiglio provinciale. Widmann ha spiegato che il numero riguarda cittadini che hanno ricevuto almeno una dose del vaccino nella provincia.

In Alto Adige circa 265.000 persone hanno ricevuto una prima dose del vaccino (dati aggiornati al 25 giugno): il governatore Arno Kompatscher, intervenuto ieri in Consiglio, ha sottolineato che dopo un inizio deciso la campagna vaccinale in Alto Adige sta rallentando il suo ritmo: “Se il 50% della popolazione non è protetto – ha detto – allora c’è il pericolo che le unità di terapia intensiva tornino di nuovo sotto pressione, come dimostra l’esperienza di altri paesi, e questo imporrebbe di prendere nuove misure drastiche”.

