Il reportage dell’avvocato Paolo Cecchi ricostruisce passo per passo la storia del vaccino Astrazeneca e delle controversie tra l’azienda anglo-svedese e l’Unione europea per la fornitura di dosi. Nella prima parte il prologo, l’inizio delle negoziazioni e la stipula del contratto, seguirà la seconda.

Quando venerdì 18 giugno, intorno all’ora di pranzo, è stata pubblicata l’ordinanza pronunciata dal Tribunal de première instance francophone de Bruxelles, nel contenzioso che vedeva contrapposti, da un lato, la Commissione Europea con i 27 stati membri dell’Unione e, dall’altro, AstraZeneca, le parti si sono affrettate a rivendicare la vittoria.

Quasi in contemporanea vengono emessi due comunicati stampa: la Commissione Europea sottolinea che il Tribunale ha ordinato ad AstraZeneca di consegnare 50 milioni di dosi in tre tranches di qui a fine settembre e che il giudice ha accertato l’inadempimento da parte di AstraZeneca delle obbligazioni assunte nei confronti dell’Unione. La Commissione riferisce in particolare che il Tribunale ha riconosciuto come l’azienda avrebbe dovuto porre in essere tutti gli sforzi necessari per consegnare le dosi di vaccino secondo il piano convenuto e ciò avrebbe dovuto fare utilizzando tutti gli stabilimenti che aveva promesso di dedicare alla fornitura europea, espressamente inclusi quelli in territorio britannico.

AstraZeneca con il suo comunicato stampa sembra riferirsi ad un provvedimento completamente diverso: evidenzia come le richieste della Commissione di consegnare 120 milioni di dosi sono state respinte, che quelle di cui è ordinata dal Giudice la fornitura saranno agilmente recapitate. Oltretutto l’azienda si compiace che sia stato riconosciuto che la Commissione Europea non aveva alcun diritto di esclusiva o di priorità sulle forniture rispetto ad altri committenti.

Nel clima di Euro2020, come in una partita di calcio, i tifosi delle due squadre al triplice fischio del Tribunale, sugli spalti virtuali, esultano per la vittoria. La stampa britannica in pieno delirio nazionalistico esalta il trionfo del campione nazionale AstraZeneca facendosi beffe dell’avversario, altrettanto fanno i giornali filoeuropei.

Ma chi ha vinto veramente? Soprattutto si può davvero sostenere che in una situazione drammatica quale quella prodottasi in conseguenza della pandemia con la mancata tempestiva consegna di vaccini da parte di un fornitore su cui si era fatto forte affidamento, qualcuno abbia vinto veramente?

Non resta che andare al VAR.

Prologo

Laboratori dell’Università di Oxford, Jenner Institute, interno giorno, sabato 10 gennaio 2020, la data in cui viene resa nota la prima sequenza genetica del SARS-CoV-2: Sarah Gilbert, Adrian Hill con il loro team avviano gli studi per il vaccino. Possono contare sulla piattaforma a vettore virale ChAdOx1 (Chimpazee Adenovirus Oxford) sviluppata fin dalla epidemia di MERS, scoppiata nel 2012 in Arabia Saudita, e che già fu utilizzata per la realizzazione di un altro vaccino. In poche settimane, certamente tra la fine di marzo e l’inizio di aprile, il vaccino è pronto. Si tratta di avviarne la produzione. L’intento dei ricercatori di Oxford è inizialmente quello di concedere licenze non esclusive a più aziende farmaceutiche per consentire la più efficace distribuzione del vaccino nel mondo e tutto si svolgerà in regime no profit.

Ma nell’aprile 2020 il programma vira improvvisamente: per far fronte alle esigenze di produzione globale, su pressione del governo britannico e dei finanziatori internazionali, i ricercatori di Oxford accettano di affidarsi ad un partner globale cui concedere la licenza esclusiva per la produzione e commercializzazione del vaccino. La scelta ricade sul campione nazionale AstraZeneca (azienda anglo-svedese) che, peraltro, non ha esperienza specifica nella produzione di vaccini.

Come emerge dalla narrativa dell’ordinanza del Tribunale di Bruxelles, nel contratto di licenza tra Oxford University Innovation (che detiene i diritti di proprietà intellettuale del vaccino) ed AstraZeneca viene previsto un principio di favore per il Regno Unito: in forza dei finanziamenti pubblici erogati, AstraZeneca dovrà fornire prioritariamente la Gran Bretagna. La clausola del contratto, rivelata nell’ordinanza stabilisce che “riconosciuta la circostanza per cui la scoperta e l’opera di sviluppo iniziale del prodotto oggetto di licenza sono stati realizzati grazie ai finanziamenti dei contribuenti britannici, AstraZeneca si impegna a porre in essere il best reasonable effort per assicurare che il Regno Unito abbia un accesso prioritario al prodotto oggetto di licenza al fine di far fronte alle necessità della popolazione britannica e pertanto farà in modo che la fabbricazione sul territorio britannico sia sufficiente per rispondere a questa domanda”.

Per effetto di una tale previsione l’azienda farmaceutica potrebbe trovarsi nelle condizioni di sacrificare le forniture cui si dovesse impegnare con altri stati.

Se il contratto di licenza non è mai stato reso pubblico, di questo principio di favore si trovava un accenno nel contratto di fornitura tra AstraZeneca e Secretary of State for Business, Energy and Industrial Strategy del 28 agosto 2020 (pubblicato mesi fa dal governo britannico, ma con ampi stralci occultati per ragioni di riservatezza): nelle premesse si dava atto che “The Purchaser through a Central Government Body is a third party beneficiary of certain rights granted in its favour under the Licence Agreement”.

Oggi sappiamo che i “certain righths” realizzano il principio UK first.

Ne abbiamo conferma grazie all’ordinanza del Tribunale di Bruxelles che svela il contenuto di una clausola del contratto di fornitura tra Regno Unito e AstraZeneca (l’art. 3.2, fino ad oggi, nella versione resa pubblica, occultata) in base alla quale l’azienda è tenuta ad adempiere l’ordine con il Regno Unito prima di poter rifornire altri paesi ricorrendo alla filiera di produzione britannica.

Questo è un passaggio rilevante nel contenzioso tra l’Unione e AstraZeneca: riprendendo la metafora calcistica, è il fallo all’inizio dell’azione, quello che, alla luce della condotta tenuta successivamente dall’azienda si rivelerà causa del pregiudizio recato ai paesi europei.

Lo sviluppo dell’azione: le negoziazioni tra Unione Europea e AstraZeneca

L’ordinanza descrive poi il defatigante sviluppo delle trattative tra Commissione ed azienda per giungere alla stipulazione del contratto.

È opportuno fare un passo indietro per verificare quali fossero gli ostacoli ad una iniziativa comune tempestiva, che fin da principio era stata percepita come la strada più efficace: nessuno stato membro ha da solo la capacità di garantire investimenti nello sviluppo e nella produzione di un numero sufficiente di vaccini, mentre attraverso l’adozione di una strategia comune si possono attenuare e condividere i rischi, mettere in comune gli investimenti per accrescerne la portata e rapidità e ottenere economie di scala, evitando anche le situazioni di conflitto tra stati che, inevitabilmente, si sarebbero verificate in caso di negoziazione autonoma dei 27 paesi.

Oltre alle esitazioni ed ai contrasti tra stati, l’individuazione di una strategia comune europea ha dovuto superare una serie di ostacoli tecnici: gli ambiti di competenza degli stati membri, i limitati strumenti di iniziativa comune e di sostegno finanziario su cui può contare l’Unione per realizzare una linea condivisa.

Ad esempio in materia di sanità pubblica il perimetro delle competenze esclusive dell’Unione (o di competenza concorrente) è estremamente limitato di fronte ai poteri spettanti agli stati membri, residuando aree limitate in cui l’Unione Europea può solo mettere in campo interventi di supporto alle politiche sanitarie nazionali.

Sul diverso fronte delle iniziative comuni nella negoziazione con le aziende produttrici e del possibile ricorso a strumenti di finanziamento europei, si sono dovuti superare ostacoli ancora più complessi.

Dopo impegnative trattative con gli stati membri si erano poste le basi per affrontare la situazione solo il 14 aprile 2020 con l’approvazione in via d’urgenza del Regolamento (UE) 2020/521 del Consiglio. Tale decisione consente l’attivazione del sostegno di emergenza a norma del regolamento (UE) 2016/369 modificandone le disposizioni in considerazione dell’epidemia di COVID-19. Solo intervenendo su questa base giuridica e prevedendo deroghe significative alla normativa di riferimento, si sono create le condizioni per una negoziazione accentrata.

Per consentire di trarre il massimo vantaggio dal potenziale del mercato interno in termini di economie di scala e di condivisione dei rischi e dei benefici si è quindi stabilito di ampliare le possibilità per la Commissione di acquistare forniture o servizi per conto di stati membri: solo con l’intervento normativo di aprile la Commissione ottiene i poteri e la disponibilità degli strumenti finanziari per potersi sedere al tavolo dei negoziati.

Più in particolare si è dovuto esplicitare che nel momento in cui saranno attivati interventi di sostegno, ciò potrà avvenire attraverso procedura d’appalto indetta dalla Commissione per conto degli Stati membri sulla base di un preventivo (ulteriore) accordo tra la Commissione e gli Stati membri.

Ma intanto, come si è visto, mentre l’Europa mette a punto la macchina, i principali player mondiali (in particolare Stati Uniti e Regno Unito) sono già partiti.

In maggio a sbloccare la fase di stallo si muovono Francia e Germania con l’intento di negoziare congiuntamente l’acquisto di vaccini; ad esse successivamente si aggregano Italia e Olanda costituendo la “Inclusive Vaccine Alliance”.

I ministri della sanità di Germania, Francia, Italia e Olanda annunciano il 3 giugno 2020 di avere unito le forze nelle negoziazioni con le aziende che sviluppano e producono il vaccino.

I quattro paesi sono in trattativa con aziende farmaceutiche perseguendo l’obiettivo preferenziale di vaccini prodotti interamente nell’Unione Europea. Dichiarano inoltre che uno sforzo congiunto è cruciale per il successo dell’iniziativa, dato che molti paesi stanno investendo in maniera massiccia sulla ricerca. Precisano che l’iniziativa è portata avanti con l’obiettivo di assicurare la disponibilità a tutti i paesi europei dei vaccini che dovessero essere contrattualizzati, e che intenzione dell’alleanza è quella di coinvolgere la Commissione Europea nelle trattative, consentendo agli altri stati membri di partecipare alle iniziative portate avanti dall’Alleanza. Non senza trascurare l’obiettivo di assicurare una disponibilità di dosi aggiuntive da destinare ai paesi a basso reddito, in particolare africani.

Il 13 giugno 2020 AstraZeneca annuncia di avere raggiunto con la Inclusive Vaccine Alliance un accordo per la fornitura di 400 milioni di dosi. L’azienda farmaceutica rivela che l’accordo raggiunto ha lo scopo di accelerare la fornitura di vaccini da rendere disponibili agli altri paesi europei che vorranno aderire all’iniziativa sulla base di un principio di accesso equo. Dal canto suo l’azienda garantisce di essere già impegnata a costruire la propria filiera produttiva in Europa, espandendo la sua capacità produttiva, rimanendo disponibile alla collaborazione con altre aziende. Seguono i ringraziamenti di Pascal Soriot, amministratore delegato di AstraZeneca, ai governi di Germania, Francia, Italia e Olanda “per il loro impegno e rapida risposta”.

Poco importa se, come si saprà in seguito, l’accordo è in realtà uno striminzito term sheet che non prevede neppure le forme di finanziamento cui intendono accedere gli stati partecipanti all’alleanza: la reazione degli altri paesi membri, non coinvolti nelle trattative, è immediata. Il timore è che si formino due blocchi contrapposti: quello dei paesi dell’Alleanza, forti della loro maggiore potenza economica e industriale, e quello dei paesi esclusi di cui si fanno capofila nelle proteste Spagna e Belgio, il cui timore è che l’alleanza non sia poi così inclusiva come nei programmi annunciati.

I quattro paesi, pur ribadendo la bontà della loro iniziativa, portata avanti nell’interesse comune, rinunciano ufficialmente con una lettera firmata dai rispettivi ministri della sanità, a proseguire in autonomia altre negoziazioni, rimettendo il controllo delle trattative alla Commissione e trasferendo all’Unione l’abbozzo di accordo raggiunto con AstraZeneca.

La situazione di conflitto si rivela però un passaggio cruciale, l’occasione per superare le esitazioni dei paesi che fino a quel momento si erano opposti ad un meccanismo di fornitura centralizzato gestito, per conto degli stati membri, dalla Commissione Europea.

Finalmente tra il 17 e il 18 giugno l’Unione Europea definisce i meccanismi procedurali comuni per avviare le negoziazioni con le aziende e stipulare contratti di acquisto comuni di dosi che verranno ripartite proporzionalmente tra gli stati membri in relazione alla loro popolazione.

Partono così le trattative con AstraZeneca che, come esposto nell’ordinanza, comunica all’Unione Europea il 24 giugno una bozza di offerta, incentrata sul finanziamento anticipato della fornitura. Il 6 e il 9 luglio l’azienda incalza l’interlocutore rappresentando che un ritardo nella conclusione del contratto e nel versamento del finanziamento implicherà uno slittamento delle forniture. Il 15 luglio AstraZeneca comunica un programma di consegne di 300 milioni di dosi entro giugno 2021, utilizzando le capacità produttive di stabilimenti europei, britannici e statunitensi.

Il 27 agosto viene concluso l’accordo preliminare di acquisto (Advance Purchase Agreement, o APA per brevità, qui nel formato senza omissis rivelato dalla trasmissione Report) tra AstraZeneca e Commissione Europea, che opera per conto dei 27 stati membri.

Attraverso accordi preliminari come questo si persegue l’obiettivo di sostenere le aziende farmaceutiche nello sviluppo e nella produzione di un vaccino in tempi rapidi. Ed infatti in cambio del diritto di acquistare un determinato numero di dosi di vaccino in un dato periodo e a un determinato prezzo, una parte dei costi iniziali sostenuti dai produttori di vaccini sarà finanziata dai fondi dell’Emergency Support Instrument (ESI), con una disponibilità complessiva fino a 2,7 miliardi di euro. La somma anticipata a livello comunitario sarà imputata a prezzo della fornitura, qualora lo sviluppo del vaccino abbia esito positivo, la differenza sarà pagata dai singoli stati membri.

I pagamenti anticipati andranno a coprire i costi documentati e verificati delle case farmaceutiche nella fase di ricerca, dei trial, della preparazione della filiera produttiva, ma l’erogazione sarà condizionata al raggiungimento di obiettivi clinici misurabili nello sviluppo del vaccino e, nella determinazione degli importi versati anticipatamente, dovranno comunque essere considerate le risorse eventualmente già conseguite dai fornitori da parte di altri organismi pubblici. In base all’APA, al produttore può essere chiesto di fornire prove ex post, supportate da audit indipendenti, delle attività finanziate da questi pagamenti.

Il contratto tra la Commissione Europea e AstraZeneca

Nella prospettiva del contenzioso vanno segnalati subito alcuni elementi del contratto che risulteranno rilevanti nel corso del giudizio.

In primo luogo nel contratto con AstraZeneca, per quanto qui interessa, il prezzo della fornitura di 300 milioni di dosi è fissato in 870 milioni di euro, di cui 336 milioni sono previsti come finanziamento anticipato, a fondo perduto, al fine di riservare agli stati europei una capacità produttiva fino al 30 giugno adeguata al raggiungimento del risultato, condividendo con l’azienda il rischio di fallimento del vaccino.

Si tratta di un meccanismo utilizzato per gli ordini dei vaccini da tutti gli stati: al momento della stipula del contratto tutti i vaccini sono ancora in fase di sperimentazione, il rischio che i risultati della sperimentazione non siano quelli attesi o che l’autorità regolatoria non rilasci le necessarie autorizzazioni sono reali.

Ad esempio il 20 luglio erano stati pubblicati i dati della fase I/II per il vaccino AstraZeneca, ma il 9 settembre i test erano stati interrotti, il 23 novembre vengono comunicati risultati incoraggianti sulla efficacia del vaccino, sebbene a seguito della controversa somministrazione del vaccino in dosaggi diversi. L’8 dicembre vengono pubblicati i dati della fase 3.

Non sono stati rari i casi di fallimento, di consistente ritardo nello sviluppo dei vaccino o di risultati inferiori alle attese (ad esempio Sanofi-GSK e di recente CureVac).

Dei 336 milioni i due terzi della somma vengono versati il 1° settembre, la somma rimanente sarà pagata ad AstraZeneca se l’azienda fornirà evidenza della adeguata utilizzazione della prima tranche del finanziamento e consegnerà un rapporto dettagliato sull’evoluzione della produzione delle 300 milioni di dosi.

In ogni caso l’azienda è tenuta ad una continua e dettagliata attività informativa sui progressi nello sviluppo del vaccino e sulla organizzazione della filiera di produzione, con l’obbligo di informare tempestivamente la Commissione di eventuali problemi e ritardi, nel qual caso, ove gli ostacoli alla esecuzione corretta del contratto dovessero essere rilevanti, gli stati membri potranno indicare strutture produttive o fornitori di componenti essenziali nel territorio dell’Unione cui affidare fasi della produzione (con correlativo obbligo dell’azienda di agevolare la collaborazione).

Un secondo passaggio rilevante è quello per cui, nonostante i ritardi nella negoziazione, il programma temporale delle consegne, per quanto solo indicativo e soggetto alla condizione di una tempestiva autorizzazione del vaccino, è nel contratto confermato negli stessi identici termini della proposta di AstraZeneca del 24 luglio 2020. È però prevista all’art. 15.1 lett. e) del contratto una clausola di esonero di responsabilità a favore di AstraZeneca per il caso di ritardo nelle consegne.

Un terzo punto essenziale riguarda l’individuazione nel contratto dei siti produttivi e dei fornitori dei componenti del vaccino: vengono indicate quali strutture produttive delle sostanze Novasep in Belgio, Halix in Olanda, Oxford Biomedica e Cobra Biologics nel Regno Unito. Si dà conto di contatti con Advent in Italia, Catalent negli Stati Uniti, non si fa cenno ad alcuna limitazione all’utilizzo delle fabbriche nel Regno Unito.

Di più: all’art. 13 lett. e) del contratto AstraZeneca garantisce di non essere obbligata con altri soggetti in modo da compromettere la corretta completa esecuzione del contratto. E ancora all’art. 13 lett. h l’azienda garantisce di non avere ricevuto fondi pubblici da altri soggetti a copertura dei costi per la struttura produttiva dedicata all’Unione Europea.

Oggi sappiamo che AstraZeneca rilasciò quelle garanzie ben sapendo di essere invece vincolata ad una fornitura prioritaria a favore del Regno Unito.

…CONTINUA…

Avvocato Paolo Cecchi

