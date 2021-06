Tasso di occupazione in terapia intensiva sotto la soglia critica al 4% in tutto il Paese, in calo i ricoverati in area medica, che scendono a 2.289. Tutte le Regioni classificate a rischio basso, Molise a rischio moderato

È un’Italia tutta a basso rischio quella rappresentata dai dati più aggiornati della Cabina di Regia sulla diffusione del Covid-19: con un indice Rt che rimane stabile sullo 0,69 della scorsa settimana, l’unica Regione classificata come a “rischio moderato” è il Molise, mantenendosi comunque sotto i 50 casi per 100mila abitanti. In calo dunque l’incidenza del virus, pari a 12 casi su 100mila abitanti nel periodo 13-20, giugno contro i 19 su 100mila abitanti del 7-13 giugno.

Nessuna Regione invece si trova oltre la soglia critica delle terapie intensive: pari al 4% il tasso di occupazione complessivo, con una diminuzione del numero di ricoverati che passa da 3.333 del 15 giugno ai 2.289 del 22 giugno. A spaventare però è la variante indiana: “È ancora la variante Alfa la più diffusa in Italia, ma è in crescita la Delta (quella indiana, ndr), ora al 16.8%, che sta diventando prevalente in tutta Europa” ha comunicato il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro.

Redazione Medical Facts

Per sostenere Medical Facts tramite Gofundme clicca qui, per sostenerci tramite PayPal clicca qui.