Tra gli ospiti Speranza, Cartabia, Orlando, Brusaferro, in programma workshop e dibattiti. L’appuntamento conclude i lavori, durati oltre un anno e mezzo, del tavolo tecnico tematico istituito presso il ministero della Salute

“Per una salute mentale di comunità”: questo il titolo della seconda Conferenza nazionale per la salute mentale, promossa dal ministero della Salute, al via domani 25 giugno in modalità streaming e che terminerà sabato 26. “A vent’anni dalla prima Conferenza nazionale del 2001 e alla luce delle nuove sfide poste anche dalla pandemia”, recita il comunicato pubblicato oggi dal ministero, “l’incontro costituisce un’occasione di dialogo e confronto fra istituzioni, operatori, associazioni e cittadini per progettare un sistema per la salute mentale universale, inclusivo, trasparente e partecipato“.

“La realizzazione della Conferenza avviene a conclusione di un percorso di approfondimento sviluppato in oltre un anno attraverso i lavori del tavolo tecnico per la Salute mentale istituito presso il ministero della Salute, e diversi seminari tematici”, fa sapere ancora la nota. “L’analisi condotta dal Tavolo Tecnico ha messo in evidenza i punti di forza e le aree nelle quali il sistema di cura ha necessità di un intenso lavoro di manutenzione“, afferma Fabrizio Starace, direttore del Dipartimento di salute mentale e dipendenze patologiche dell’AUSL di Modena e coordinatore del Tavolo tecnico: “Dai servizi di salute mentale per l’infanzia e l’adolescenza all’integrazione con gli interventi e le politiche sociali; dal più attento e tempestivo monitoraggio delle attività al rafforzamento del rapporto di collaborazione con le Regioni, per un efficace contrasto alle disuguaglianze di accesso e di trattamento sul territorio nazionale”.

Domani i lavori saranno aperti dal ministro della Salute Roberto Speranza, seguiranno gli interventi del ministro della Giustizia Marta Cartabia, del ministro del Lavoro Andrea Orlando, del presidente del Consiglio nazionale dell’ANCI Enzo Bianco, del presidente della Regione Molise e componente dell’Ufficio di Presidenza della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome Donato Toma e di Dévora Kestel, direttore del dipartimento Salute mentale dell’OMS.

Seguirà un momento dedicato alle testimonianze di utenti, familiari, operatori e strutture del settore, moderato da Massimo Cirri, conduttore radiofonico di Rai Radio2 – Caterpillar e psicologo. L’esperienza italiana inserita nel contesto internazionale verrà invece presentata da Giovanni Leonardi, segretario generale del ministero della Salute, e da Benedetto Saraceno, segretario generale del Lisbon Institute for Global Health.

Nel pomeriggio di domani si svolgeranno i seminari tematici, aperti alla partecipazione del pubblico – che attraverso la pagina web dedicata sul sito del ministero della Salute, potrà accedervi e interagire con i relatori – secondo questo programma:

la qualificazione dei servizi, la salute mentale dei minori

le azioni preventive e la presa in carico nelle popolazioni migranti e nei contesti custodiali

il lavoro d’équipe, le professioni, la formazione; buone e cattive pratiche di presa in carico, inclusione sociale e sostegno alla vita indipendente

il ruolo delle associazioni di utenti, familiari e del volontariato.

L’ultima parte della giornata sarà dedicata al Teatro Patologico, un’esperienza dall’alto valore sociale e artistico.

Il 26 giugno, dopo l’intervento di Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità (ISS) e di Nerina Dirindin, docente di Economia e Organizzazione dei sistemi di welfare presso l’Università di Torino, verranno discussi durante una sessione plenaria i punti essenziali emersi dalle sessioni tematiche. Il dibattito conclusivo, curato in collaborazione con le direzioni generali del ministero della Salute, definirà lo stato dell’arte sulle cure per la salute mentale in Italia e gli impegni condivisi. L’obiettivo, spiega il ministero, è quello di “delineare le politiche future valorizzando le buone pratiche e assumendo come cornice di riferimento la salute mentale di comunità, affinché sia garantito in modo uniforme su tutto il territorio nazionale il diritto alla cura e all’inclusione”. I contenuti raccolti e prodotti per la conferenza saranno resi disponibili e fruibili sul sito del ministero.

