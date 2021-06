Invecchiamento, transizione digitale e “sanità sospesa” le grandi sfide per il Ssn secondo la ricerca: nel 2020, 46 milioni di visite e 3 milioni di screening in meno rispetto all’anno precedente, l’86% degli italiani chiede di poter prenotare prestazioni sanitarie da smartphone, pc e laptop. Secondo il ministro della Salute si apre una stagione nuova di investimenti in sanità



“Occorre un grande patto-Paese per il futuro della salute. Un ministro non basta. Tutti i player della sanità devono progettare insieme la sanità del futuro”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, che stamattina è intervenuto al webinar di presentazione a Roma, presso la sede del Cnel (Consiglio nazionale economica e lavoro), dei risultati della ricerca “I cantieri della sanità del futuro”, realizzata dal Censis, Centro studi di ricerca socio-economica, e Janssen Italia, azienda farmaceutica parte del gruppo Johnson & Johnson, produttore di uno dei vaccini anti-Covid. “Possiamo contare su condizioni nuove e che ci consentono di tornare a investire in un Sistema sanitario nazionale, che ha mostrato la sua forza proprio nel periodo più duro della pandemia – ha sottolineato Speranza, ribadendo che “si apre una stagione nuova di investimenti, che chiude quella dei tagli alla sanità”.

“Prossimità” sarà la parola chiave a guidare tutti gli sforzi futuri nel settore: “È questo il vero valore aggiunto del progetto realizzato insieme al Censis: l’ascolto del territorio, dei cittadini, dei pazienti”, ha detto Massimo Scaccabarozzi, amministratore delegato di Janssen Italia e presidente di Farmindustria. Un concetto ribadito da Massimiliano Valerii, direttore generale del Censis, secondo il quale il settore sanitario dovrà essere immaginato “non come un fortino chiuso, ma in grado di mobilitare soggetti, risorse e competenze diverse, pubbliche e private, per arrivare a soluzioni ottimali”, e dall’assessore alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato, che ha fatto riferimento a un futuro prossimo in cui il medico sia sempre più vicino ai cittadini, auspicando la realizzazione di una “rivoluzione gentile” che porti anche alla possibilità di effettuare esami diagnostici a domicilio.

A chiedere una svolta in questa direzione sono prima di tutto gli italiani: lo dimostrano i dati del rapporto, da cui emerge che l’86% della popolazione nazionale chiede di poter prenotare prestazioni sanitarie direttamente da smartphone, pc e laptop, così come avere accesso alla cartella sanitaria ovunque e in modo semplice. Ancora, il 52% degli intervistati si aspetta di vedere più efficienza (ad esempio su liste di attesa, strutture, servizi), il 33,2% chiede “più umanità”, più ascolto, dialogo, empatia, il 30,8% più collaborazione tra i diversi soggetti della sanità. Gli italiani chiedono una svolta digitale ma, raccontano i dati dell’indagine, il Paese invecchia sempre di più: nel 2040 ci saranno oltre 19 milioni di anziani e 28 milioni di cronici, con incrementi rispettivamente del 38,5% (+5,4 milioni di over-65) e del 12% (+3 milioni di cronici). A questa grande sfida si aggiungerà quella della “sanità sospesa” a causa del Covid-19: basti pensare che nel 2020 sono state effettuate 46 milioni di visite specialistiche e accertamenti diagnostici e 3 milioni di screening oncologici in meno rispetto all’anno. precedente.

Sul tema della pandemia infine, il ministro ha richiamato alla prudenza: “Fino a quando il numero delle morti per Covid non sarà zero in tutte le regioni italiane ci sarà ancora una battaglia incompiuta – aggiungendo però che – rispetto a bollettini drammatici, con centinaia di cittadini che perdevano la vita, ora siamo in un altro periodo di questa battaglia”. La vera “svolta” per la lotta alla Covid-19, ha sottolineato, è stata la campagna vaccinale, che ad oggi ha raggiunto le 46,5mln di dosi somministrate: “Ieri – ha detto – ne abbiamo fatte circa 540mila. Sono ancora numeri molto significativi di una campagna che procede e che è il vero strumento e la vera leva per chiudere una stagione così drammatica e per aprirne una così diversa”.

Redazione Medical Facts

Per sostenere Medical Facts tramite Gofundme clicca qui, per sostenerci tramite PayPal clicca qui.