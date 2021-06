Secondo l’ultimo report del governo sono 45.753 i sanitari non vaccinati. Il presidente della Federazione nazionale ordini dei medici, chirurghi e odontoiatri ha annunciato in un’intervista a RaiNews24: i medici che non lo faranno entro il 2021 saranno radiati e non potranno più esercitare

Sono 45.753 in tutto secondo il report del governo dello scorso 18 giugno, i sanitari – medici, infermieri e personale sanitario – che non si sono ancora vaccinati contro il Covid19, il 2,36 per cento di una platea che conta 1.941.805 addetti. Il presidente della Federazione nazionale ordini dei medici, chirurghi e odontoiatri Filippo Anelli, intervistato da RaiNews24, ha annunciato che l’ordine sospenderà “ope legis” (a norma di legge) i medici che non procederanno con la vaccinazione entro il 2021, atto che potrebbe essere revocato nel momento in cui dovessero decidere di farlo. Sono due le possibili conseguenze illustrate da Anelli: per quanti lavorano nelle Asl ci sarebbe una sospensione dello stipendio, mentre chi svolge attività privata non sarebbe più legittimato a esercitare.

Pugno duro dunque quello del presidente della Fnomceo, meno quello della presidente della Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche (Fnopi), Barbara Mangiacavalli: “Sarebbero qualche centinaio, ma sotto i 500, gli infermieri ad oggi non vaccinati. Invitiamo tutti a rispettare la norma di legge e da parte nostra continueremo a sensibilizzare rispetto all’importanza della vaccinazione”. Secondo i dati a sua disposizione, nelle “strutture pubbliche quasi tutti gli infermieri sono vaccinati, e siamo sopra al 95%, mentre nelle strutture private e nelle Residenze sanitarie assistite per anziani la percentuale è purtroppo più bassa”.

Il report del governo registra infine otto regioni “maglie nere”: in Friuli Venezia Giulia l’11,91 per cento dei sanitari non si è ancora vaccinato, seguito dalla provincia autonoma di Trento con l’11,03 per cento e dall’Emilia Romagna, dove la percentuale è del 7,87 per cento. Sicilia e Puglia sono a quota 6,50 per cento circa, mentre Umbria, Marche e Piemonte rispettivamente si attestano a 3,02 per cento, 2,58 per cento, 1,90 per cento.

Redazione Medical Facts

Per sostenere Medical Facts tramite Gofundme clicca qui, per sostenerci tramite PayPal clicca qui.

Fonte: RaiNews24