L’ordinanza del ministro Speranza, in vigore da oggi fino al 30 luglio, prevede l’utilizzo del green pass per gli arrivi dai Paesi UE, Canada, USA e Giappone, stabilita la quarantena di 5 giorni da Gran Bretagna e Irlanda, proibiti gli arrivi da India, Bangladesh e Sri Lanka

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato un’ordinanza con cui dà indicazioni in merito agli obblighi da rispettare, fino al prossimo 30 luglio, per entrare o tornare in Italia.

Ma quali misure prevede? Di seguito tutte le indicazioni per chi viaggia.

Chi proviene dai Paesi UE , Islanda , Norvegia , Liechtenstein , Svizzera , Andorra e Principato di Monaco è obbligato a mostrare, all’ingresso in Italia, il green pass, il quale certifica il completamento del ciclo vaccinale (da almeno 14 giorni), la guarigione dal Covid-19 o l’esito negativo di un test anti-Covid effettuato nelle 48 ore precedenti l’arrivo nel nostro Paese;

, , , , , e è obbligato a mostrare, all’ingresso in Italia, il green pass, il quale certifica il completamento del ciclo vaccinale (da almeno 14 giorni), la guarigione dal Covid-19 o l’esito negativo di un test anti-Covid effettuato nelle 48 ore precedenti l’arrivo nel nostro Paese; Per chi arriva da Canada , USA , Giappone è permesso l’ingresso in Italia dopo l’esibizione del passaporto vaccinale emesso dalle rispettive autorità sanitarie locali, con le stesse finalità dei Paesi precedenti;

, , è permesso l’ingresso in Italia dopo l’esibizione del passaporto vaccinale emesso dalle rispettive autorità sanitarie locali, con le stesse finalità dei Paesi precedenti; Da Regno Unito e Irlanda è richiesto un periodo di 5 giorni di isolamento fiduciario, al termine del quale andrà effettuato un test molecolare o antigenico;

e richiesto un periodo di 5 giorni di isolamento fiduciario, al termine del quale andrà effettuato un test molecolare o antigenico; Prolungato il divieto di ingresso per chi ha transitato o soggiornato in India, Bangladesh e Sri Lanka.

E per i bambini? I minori che viaggiano con almeno un genitore in possesso delle certificazioni precedenti sono esentati dall’effettuare il periodo di isolamento fiduciario, mentre i bambini con età inferiore ai sei anni non devono effettuare test molecolari o antigenici.

Redazione Medical Facts

