Emilia Romagna, Liguria e Marche in testa per rapporto dosi consegnate/effettuate, Pfizer ancora al primo posto per dosi distribuite, poi AstraZeneca e Moderna

Ad oggi sono 45.022.254 le dosi di vaccino somministrate, 15.286.319 i cittadini che hanno completato il ciclo e 49.641.554 le fiale distribuite: i dati aggiornati, disponibili sul sito del governo, mostrano che è al primo posto per somministrazioni effettuate la Lombardia (7.801.036, il 92,6% delle dosi consegnate), seguita dal Lazio (4.526.520, il 90,4%) e dalla Campania (4.336.192, il 90,2%). Se si guarda invece al rapporto tra dosi consegnate e dosi effettuate, al primo posto si posizionano, a pari merito, Emilia Romagna, Liguria e Marche (92,8%) seguite da Lombardia, Puglia e Friuli Venezia Giulia (92,6%). Quanto alla somministrazione per fasce di età, a sabato 19 giugno sono 8.026.115 le dosi ricevute dagli over-80, 7.767.287 quelle relative alla fascia d’età 70-79 anni, 8.493.210 per la fascia 60-69 anni, 8.799.128 per la fascia 50-59 anni, 5.783.081 nella fascia 40-49 anni, 3.244.463 per la fascia 30-39 anni, 2.402.604 per la fascia 20-29 anni, 506.366 infine per la fascia 12-19 anni. Se si guarda invece ai numeri dei vaccini distribuiti, il Pfizer-Biontech continua a detenere il primato con 33.692.574 dosi, a seguire AstraZeneca (Vaxzevria) con 9.667.166, Moderna con 4.539.813, Janssen con 1.742.001 dosi.

Redazione Medical Facts

