Shakerato o mescolato? Dai dubbi su AstraZeneca al cocktail di vaccini

La confusione regna sovrana. Inutile, allo stato, cercare razionalità e valide e solide basi scientifiche sulle scelte operate da Governo e Regioni sulla cosiddetta vaccinazione eterologa, detta anche Mix and Match. In particolare, la possibilità di inoculare dopo la prima dose di Vaxzevria prodotto da AstraZeneca (vaccino “tradizionale” a vettore virale) un vaccino diverso, della nuova famiglia dei vaccini a mRNA (Moderna o Pfizer-BioNTech).

Vediamo di ricostruire quello che è accaduto nelle ultime tre settimane. Purtroppo il fattore che ha portato alle attuali decisioni è stato un evento terribile, la tragica morte per emorragia celebrale della giovane Camilla Canepa, poco più che diciottenne, nove giorni dopo aver ricevuto il vaccino di AstraZeneca all’Open Day del 25 maggio. Le cause, la concomitanza di eventuali patologie pregresse sono ancora oggi tutte da verificare. Ma questa volta l’onda emotiva ha avuto conseguenze dirette ed immediate sul piano politico e sanitario.

Rimessa in pesante discussione, infatti, l’inoculazione di AstraZeneca per i più giovani, anche in conseguenza dell’inspiegabile e, per quanto mi riguarda colpevole, silenzio mantenuto dalla casa farmaceutica, il Governo si è trovato di fronte, per l’ennesima volta, alla scelta di non somministrare più tale vaccino agli under 60. In questo modo, però, rischiando di ostacolare la macchina organizzativa del generale Francesco Paolo Figliuolo, finalmente ben oliata, il quale ha paventato da subito il rischio di non poter mantenere i ritmi in crescita del piano nazionale di vaccinazione anti Covid-19 se il vaccino di AstraZeneca fosse stato limitato. Insomma, uno psicodramma al quale andava data rapida risposta.

In primo luogo l’11 giugno il ministro della Salute Roberto Speranza con una circolare (con il parere favorevole del CTS) ha raccomandato la somministrazione della seconda dose con vaccini Pfizer o Moderna per gli under 60, pur consentendo di terminare il ciclo vaccinale con AstraZeneca. Tre giorni dopo, il 14 giugno, AIFA ha autorizzato con una Determina (pubblicata in Gazzetta ufficiale il 17 giugno) la vaccinazione eterologa per coloro i quali avessero ricevuto AstraZeneca come prima dose. Tale mix vaccinale resta, peraltro, facoltativo e gli under 60 possono continuare a privilegiare la seconda dose di AstraZeneca. Per farlo (e del resto dopo la Circolare ministeriale non poteva farne a meno) AIFA ha autorizzato il mix di vaccini come uso off-label (per il significato vedi sotto), ai sensi della legge 648/96, per i soggetti under 60, consentendo l’utilizzo, come seconda dose, di Moderna o Pfizer. Da notare che la vaccinazione eterologa costerebbe di più e quindi non appare perfettamente in linea con la legge 648/96 e infatti AIFA specifica che tale inserimento è dovuto ai fini esclusivi del “razionale scientifico” e non ha quindi ragioni di economicità.

Di fatto, anche senza determina AIFA alcune Regioni, ormai in una situazione generalizzata di totale confusione, avevano già iniziato con la vaccinazione eterologa, sempre in una prospettiva off-label, tra prima dose AstraZeneca e i due vaccini a mRNA, senza neppure avere aggiornato i moduli del consenso informato. Ma, si ripete, senza autorizzazione all’utilizzo off-label dell’ente regolatorio. Inutile dire che, anche dopo l’intervento dell’AIFA, pare che le Regioni procedano in ordine sparso (ad es. la Campania ha escluso del tutto AstraZeneca sotto i 60 anni, mentre la Puglia, come il Lazio, lascerebbero la possibilità di scelta per la seconda dose) a fronte dell’ennesimo cambio di rotta del Ministero. E del resto, non va dimenticato che per EMA (Ente Regolatore europeo) e per la stessa AIFA (!) AstraZeneca resta valido e somministrabile anche ai soggetti sotto i 60 anni di età. Insomma, il momento è obiettivamente caotico e non poche decisioni sembrano prese irrazionalmente e su base emotiva.

E la Scienza?

Su quali basi scientifiche è stata assunta la decisione AIFA di autorizzare il cocktail di vaccini? È meno pericoloso il cosiddetto crossing vaccinale o l’inoculazione della seconda dose di AstraZeneca? Non sono un tecnico del settore e mi rimetto a quanto fin qui riportato da fonti autorevoli. Pare che allo stato non esistano studi su una popolazione allargata paragonabile ai trial randomizzati che sono stati fatti per l’autorizzazione alla somministrazione, ad esempio, delle due dosi di AstraZeneca o dei vaccini a mRNA. Sono riportati alcuni trial clinici in corso in Spagna (studio Combivacs) e Inghilterra (studio Com-Cov che riguarda solo gli over 50) che stanno verificando proprio la sicurezza e la c.d. reattogenicità del mix vaccinale. I primi dati dimostrerebbero una buona risposta immunitaria, ma non hanno ancora raggiunto l’equivalente di una Fase 3, specialmente rispetto alle possibili conseguenze e complicazioni. In parole povere, non ci sono ancora evidenze scientifiche che il mix abbia meno possibilità di causare effetti avversi (trombosi/embolie) della vaccinazione per gli under 60 fatta con due dosi di AstraZeneca. Né che il mix sia, del resto, meno sicuro. Luca Pani, ex direttore generale di AIFA si è dimostrato molto negativo sulla decisione. L’attuale direttore Magrini ha difeso la scelta e si dice più che tranquillo. Marco Cavaleri dell’Ema, sostiene che “sulla base delle esperienze del passato”, mischiare vaccini “sembra una strategia che può essere impiegata, ma su quelli Covid-19 ci sono prove limitate ed è importante raccogliere maggiori informazioni e monitorare con attenzione”. Sempre secondo l’Ema sarebbe importante accorciare i tempi della seconda dose di AstraZeneca per aumentare la protezione contro le varianti. Abbiamo, insomma, fatto una corsa in avanti poco meditata? Quanto ha inciso l’emotività del momento, che non dovrebbe appartenere a chi governa, nella decisione? La verità è che fin dall’inizio della pandemia, a parte la mirabile opera organizzativa del generale Figliulo, le decisioni paiono a volte poco coordinate in ragione della spinta emotiva dei media e dell’opinione pubblica che notoriamente si muove spesso su basi irrazionali e carenze di informazioni tecnico-scientifiche.

Uso off-label di un farmaco e le relative responsabilità

Ricordiamo in estrema sintesi cosa sia l’uso off-label di un prodotto farmaceutico (vaccini compresi): “La normativa che regola l’uso dei medicinali indica che il medico, nel prescrivere un farmaco, deve attenersi alle indicazioni terapeutiche, alle vie e alle modalità di somministrazione previste dall’autorizzazione all’immissione in commercio, in quanto tali modalità sono state valutate nella fase di sperimentazione del medicinale”. Così, in sintesi, la stessa AIFA.

Nel caso di Pfizer e Moderna, la somministrazione dei vaccini a mRNA non è stata autorizzata per essere mescolata al vaccino a vettore virale di AstraZeneca e viceversa. Per l’uso off-label i profili di responsabilità, anche penale, in caso di evento avverso come conseguenza della somministrazione del farmaco sono molto diversi. La scelta, infatti, di usare il prodotto off-label – e la relativa diretta responsabilità – appartiene al medico curante, che, solo dopo aver informato il paziente e averne ottenuto il consenso debitamente informato, può iniziare a trattare il paziente con un prodotto farmaceutico autorizzato per un’indicazione terapeutica diversa, oppure con modalità di somministrazione diverse da quelle registrate. Nel caso della vaccinazione eterologa, ora autorizzata da AIFA, chi potrebbe essere chiamato a rispondere in caso di evento avverso conseguente al cocktail vaccinale? Il medico responsabile della vaccinazione che ha inoculato la seconda dose diversa dalla prima? La Regione che, al di là della possibilità lasciata dalla normativa attuale, decida di obbligare al mix non somministrando più AstraZeneca come seconda dose (e tenendo conto che un cittadino che abbia prestato il suo consenso informato al momento della prima dose di essere vaccinato con AstraZeneca potrebbe ricorrere al TAR contro la decisione della Regione)? Il Ministero della Salute che con la sua prematura Circolare (ha anticipato inopinatamente la decisione dell’Ente Regolatorio) ha autorizzato il mix? La stessa AIFA che ha dovuto, gioco forza, inseguire il Ministero e autorizzare l’uso off-label? La casa farmaceutica non potrebbe essere chiamata a rispondere fino a quando non avrà inserito nel cd foglio illustrativo la possibilità del mix. Sarà obbligata a breve a farlo da AIFA? Sulla base di quali comprovati studi clinici equivalenti a quelli rassicuranti di una Fase 3?

Insomma, le domande e le incertezze sono in questo momento davvero troppe. Inoltre, è stata lasciata al cittadino la (troppa) libertà di scegliere se farsi inoculare la seconda dose di Vaxzevria prodotto da AstraZeneca in linea con la prima dose, oppure uno dei due vaccini a mRNA Cominarty di Pfizer o Moderna. Ma sulla base di quali indicazioni visto che, a dirla tutta, AIFA non ha dato una spiegazione scientifica approfondita del perché sia stato autorizzato il cocktail vaccinale?

Stefano Putinati

Professore Associato di diritto penale – Università di Parma

Avvocato a Milano

