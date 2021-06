Nonostante la catastrofe comunicativa che le autorità hanno realizzato negli ultimi giorni, la campagna vaccinale va avanti a tutta velocità. La cosa non deve stupirci: in questo momento si stanno ancora vaccinando gli “entusiasti“, quelli che non vedono l’ora di togliersi il pensiero del COVID-19 e che hanno una fiducia non scalfibile nella scienza.

Però tra poco questi “entusiasti” finiranno. Sarà allora il turno degli incerti, che dopo le giravolte degli ultimi giorni sono aumentati. E infine verrà il turno degli scettici, anche loro aumentati. Temo che nelle prossime settimane il numero di vaccinazioni non sarà più limitato dal numero di dosi disponibili, ma dal numero di persone disposte a farsi vaccinare.

La cosa diventerà ancora più grave quando si tratterà di vaccinare i ragazzi dai 12 ai 18 anni, azione indispensabile per potere riaprire in autunno le scuole in sicurezza: il mio “termometro” mi suggerisce che i genitori titubanti sono tantissimi, anche tra quelli che sono in generale entusiasti dei vaccini. In presenza di un virus certamente molto più contagioso e probabilmente più “cattivo” affrontare l’autunno con molti cittadini non vaccinati sarebbe un problema serio. Per questo è indispensabile muoversi subito.

Per ovviare al disastro decisionale e comunicativo fatto negli ultimi giorni, è indispensabile che: 1) le istituzioni mettano in atto una campagna di informazione efficace e convincente, in grado di ripristinare la fiducia gettata via con una serie di provvedimenti contraddittori che non sono stati seguiti, come era doveroso, da spiegazioni adeguate. È inoltre necessario che: 2) il Governo si doti di una “voce” unica che informi in maniera chiara sulle evoluzioni della campagna vaccinale e sui vaccini destinati alle diverse fasce d’età; 3) metta in campo un sistema di tracciamento sull’intero territorio in grado di prendere in carico tempestivamente e concretamente le segnalazioni di eventi avversi riscontrati tra i 12-18enni, con l’obiettivo di prevenire eventuali esiti indesiderati. 4) In ultimo, ma non meno importante: le case farmaceutiche condividano gli studi scientifici finora condotti sui loro prodotti, in modo che siano un patrimonio comune sul quale lavorare. C’è un vuoto: deve riempirlo il Governo e non lasciarlo libero, perché se lo lascerà libero arriveranno le bugie pericolose degli antivaccinisti e saranno guai per tutti.

Roberto Burioni