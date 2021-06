Tutte le Regioni si stanno riorganizzando per allinearsi alle direttive del governo per somministrare a chi sotto ai 60 ha ricevuto la prima dose del vaccino anglosvedese e per la seconda dovrà ricevere Pfizer o Moderna. Il governatore campano De Luca dice no al cocktail: aspettiamo chiarimenti, virologi non concordi su mix

“Il bilancio rischi-benefici resta positivo e il vaccino resta autorizzato per tutta la popolazione“. Lo ha precisato l’Agenzia europea per il farmaco (EMA) oggi in una nota in riferimento al vaccino anti-Covid19 AstraZeneca, al centro delle polemiche per il divieto al suo utilizzo per gli under 60, stabilito venerdì dal governo.

Mentre tutte le regioni si sono riorganizzate per fornire a questa categoria una seconda dose con un vaccino a mRNA (Pfizer o Moderna) – mantenendo per i circa 3,5 milioni di over 60 che lo hanno già ricevuto una seconda dose dell’anglo-svedese -, la Regione Campania non ci sta. Secondo il governatore Vincenzo De Luca, chi sotto ai 60 anni dopo quattro mesi dalla prima inoculazione di Astrazeneca (non specificando il perché di questo lasso di tempo, visto che l’intervallo tra le due dosi per questo tipo di vaccino è di 12 settimane) non ha avuto eventi avversi “si può fare tranquillamente la seconda dose con lo stesso vaccino” altrimenti “significherebbe annullare la vaccinazione“. Sul mix di vaccini invece “ci sono dati non concordi tra i virologi sulla somministrazione di doppia dose diversa e quindi aspettiamo chiarimenti” e nel frattempo “ci fermiamo” con i vaccini Astrazeneca e Janssen. “Abbiamo due vaccini che vanno benissimo, Pfizer e Moderna, quindi – ha detto De Luca – ampliamo la quantità di questi e completiamo” la campagna vaccinale.

La Lombardia, che in un primo momento aveva bocciato la vaccinazione eterologa, si è allineata alle direttive del governo rivedendo gli appuntamenti per gli under 60 che avevano ricevuto Astrazeneca in prima battuta; in Sardegna posticipate stamattina tutte le somministrazioni delle secondi dosi di vaccino anglosvedese e Johnson&Johnson alle persone prenotate di età inferiore ai 60 anni (anche questo è raccomandato per gli over 60).

Redazione Medical Facts

