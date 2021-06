Secondo i dati OMS, le sacche raccolte ogni anno sono 118 milioni, ma se nei Paesi ricchi ci sono 31,5 donatori ogni mille abitanti, in quelli a basso reddito la cifra scende a 6,8. Un saluto da Papa Francesco che durante l’Angelus ha ringraziato i volontari Avis

Ricorre oggi, 14 giugno, la Giornata mondiale dei donatori di sangue, riuniti in Italia dall’Avis Nazionale, associazione dei volontari del nostro Paese. Numerosi gli eventi in questa occasione, per la quale il Colosseo si tingerà di rosso. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al presidente dell’associazione, Gianpietro Briola, un messaggio: “Il tema scelto “Dona il sangue e fai battere il mondo” è dedicato a quanti contribuiscono con generosità e responsabilità a diffondere la cultura del dono. Il mio pensiero è rivolto a tutte le donne e agli uomini, e in particolare ai giovani che, attraverso la donazione del sangue, trasmettono un messaggio di condivisione e solidarietà“. Secondo il capo dello Stato, “soprattutto in tempo di pandemia l’esigenza di proteggere la vita, la salute e i diritti della collettività è diventata un’emergenza globale. Gli avvenimenti che hanno cambiato la nostra vita in quest’ultimo anno non hanno tuttavia fermato l’opera capillare e preziosa dei donatori e delle associazioni di volontariato che, nonostante le difficoltà, si sono impegnati a garantire comunque quelle terapie e quegli interventi salvavita che senza la donazione di sangue non sarebbero stati possibili”.

Papa Francesco ha salutato i donatori di sangue durante l’Angelus da piazza San Pietro: “Ringrazio di cuore tutti i volontari per il coraggio nel proseguire la loro opera, testimoniando valori della generosità e della gratuità. Grazie tante, grazie”.

“Donare il sangue è un atto semplice che dà un contributo decisivo. Un atto straordinario che consente ogni giorno a questa macchina del servizio sanitario di funzionare, di essere all’altezza”, ha invece dichiarato il ministro della Salute Roberto Speranza aprendo l’evento istituzionale dedicato.

L’Organizzazione mondiale della sanità ha colto l’occasione per fornire alcuni dati: in tutto il mondo servono trasfusioni, ma il 40% del sangue mondiale viene raccolto nei Paesi a più alto reddito dove vive il 16% della popolazione. Vengono raccolte ogni anno nel mondo 118,5 milioni di sacche, ma se nei paesi ricchi ci sono 31,5 donatori ogni mille abitanti, in quelli a basso reddito la cifra scende a 6,8.

