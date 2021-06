A rischio la road map per le riaperture, che sarebbe dovuta partire il 21 giugno. Secondo uno studio del King’s college di Londra la diffusione della variante è legata alla crescita dei contatti sociali tra i non vaccinati e parzialmente vaccinati, mentre le persone completamente vaccinate hanno “una protezione molto maggiore”

Potrebbe arrivare oggi l’annuncio del premier britannico Boris Johnson del rinvio delle riaperture di tutte le attività, senza limitazioni, imposte nel regno a causa del Covid-19, inizialmente previste per il 21 giugno, accogliendo l’appello della British Medical Association lanciato qualche giorno fa. La data potrebbe slittare di quattro settimane: Johnson ha ammesso ieri, durante la riunione del G7 che si è tenuto in Cornovaglia, che desta “grave, grave preoccupazione” la diffusione della variante Delta (ex indiana) del virus e dalla quale dipende il 90 percento dei nuovi casi in UK. L’intenzione del primo ministro riferita ieri ai cronisti è quella di non fare passi indietro sulla road map per le riaperture, ma che essa, una volta partita, sia “irreversibile, ma non si può avere una road map irreversibile se non si è pronti ad essere cauti“.

Dopo un periodo in cui la Gran Bretagna aveva tirato il fiato, con pochissimi contagi e pochissimi decessi, i casi hanno ricominciato a crescere – ieri erano 6.908 -, responsabile la nuova variante, chiamata appunto Delta e diventata dominante, superando quella che era stata la protagonista dell’ultima ondata di Covid-19 in Inghilterra, la variante Alfa, identificata originariamente nel Kent.

Tim Spector del King’s College di Londra ha condotto uno studio epidemiologico che dimostra come la diffusione della variante Delta sia legata alla crescita dei contatti sociali tra “le popolazioni non vaccinate e parzialmente vaccinate”, aggiungendo che le persone completamente vaccinate hanno “una protezione molto maggiore“. In UK la scelta di vaccinare con una prima dose un numero ampio di cittadini ha imposto che la seconda somministrazione fosse dilazionata nel tempo, con la conseguenza di una minore protezione e il rischio di maggiori contagi nel medio periodo.

L’Italia intanto è pronta a imporre di nuovo la quarantena per gli ingressi dal Regno Unito, ha annunciato ieri il nostro presidente del Consiglio Mario Draghi durante la conferenza stampa al termine del summit internazionale: “Noi facciamo il tampone a chi entra in Italia. Se dovessero ricominciare ad aumentare i contagi, anche noi dovremmo reinserire la quarantena per chi arriva dall’Inghilterra: ma non ci siamo ancora“.

Redazione Medical Facts

Per sostenere Medical Facts tramite Gofundme clicca qui, per sostenerci tramite PayPal clicca qui.