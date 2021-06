Dopo tre settimane consecutive con meno di 50 casi ogni 100 mila abitanti, andranno ad aggiungersi ad Abruzzo, Liguria, Umbria, Veneto, Friuli-Venezia-Giulia, Molise e Sardegna. Brusaferro (ISS): se tendenza prosegue così, entro fine giugno tutta Italia sarà bianca

Da oggi Emilia Romagna, Lombardia, Lazio, Piemonte, Trento e Puglia passeranno in zona bianca: 40,5 milioni di italiani, due terzi della popolazione del Paese. A stabilirlo l’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza, che recepisce le indicazioni della Cabina di Regia di monitoraggio della situazione di contagio da Covid-19 in Italia all’11 giugno. Per le sei regioni, che andranno ad aggiungersi a Abruzzo, Liguria, Umbria, Veneto, Molise, Friuli Venezia Giulia e Sardegna, è il risultato di tre settimane consecutive con meno di 50 casi ogni 100 mila abitanti.

Restano in giallo le altre regioni, ma secondo il presidente dell’Istituto superiore di Sanità Silvio Brusaferro, intervenuto nel corso della conferenza stampa di oggi pomeriggio, “tutte le regioni sono sotto i 50 casi ogni 100 mila abitanti e, quindi, crediamo si possa verificare la previsione per la quale a fine giugno tutte le regioni saranno bianche“. L’area bianca non prevede alcuna limitazione, ma soltanto l’obbligo di mascherine e distanziamento sociale.

Redazione Medical Facts

