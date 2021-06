Lombardia in testa per rapporto dosi consegnate/effettuate, seguono Marche e Abruzzo. Sono 382.267 le somministrazioni relative alla fascia 12-19 anni. Pfizer ancora al primo posto per dosi distribuite, poi AstraZeneca e Moderna.

Sono 41.310.662 le dosi di vaccino somministrate, 13.872.344 i cittadini che hanno completato il ciclo e 45.473.666 le fiale distribuite: i dati aggiornati a ieri, disponibili sul sito del governo, mostrano che la Lombardia è al primo posto per somministrazioni effettuate rispetto al numero di abitanti (7.131.224, il 93,3% delle dosi consegnate), seguita da Marche (1.054.942, il 92,7%), Abruzzo (928.534, il 92,6%), Liguria (1.118.550, il 92,5%). Quanto alla somministrazione per fasce di età, a sabato 12 giugno sono 7.956.766 le dosi ricevute dagli over-80, 7.421.414 quelle relative alla fascia d’età 70-79 anni, 7.982.257 per la fascia 60-69 anni, 8.023.595 per la fascia 50-59 anni, 4.869.990 nella fascia 40-49 anni, 2.681.313 per la fascia 30-39 anni, 1.993.060 per la fascia 20-29 anni, 382.267 infine per la fascia 12-19 anni. Se si guarda invece ai numeri dei vaccini distribuiti, il Pfizer-Biontech continua a detenere il primato con 30.651.645, a seguire AstraZeneca (Vaxzevria) con 9.149.026, Moderna con 4.113.295, Janssen con 1.559.700 dosi.

Redazione Medical Facts

Per sostenere Medical Facts tramite Gofundme clicca qui, per sostenerci tramite PayPal clicca qui.