Registrato nel 2020 un aumento del 9% dei decessi a livello nazionale rispetto alla media del quinquennio 2015-2019. Le regioni che riportano aumenti significativamente più alti della media nazionale sono il Piemonte, la Valle D’Aosta, la Lombardia e la Provincia autonoma di Trento, mentre le regioni del Centro e del Mezzogiorno non mostrano variazioni rilevanti

Nel 2020 il totale dei decessi per il complesso delle cause è stato il più alto mai registrato nel nostro Paese dal secondo dopoguerra: 746.146 decessi, 100.526 decessi in più rispetto alla media 2015- 2019 (15,6% di eccesso). Lo ha rilevato il sesto Rapporto prodotto congiuntamente dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e dall’Istituto superiore di sanità (ISS) relativi alle principali caratteristiche di diffusione dell’epidemia Covid-19 e del suo impatto sulla mortalità totale del 2020. In Italia, dall’inizio dell’epidemia fino al 30 aprile 2021 sono stati segnalati al sistema di sorveglianza integrato 4.035.367 casi positivi di Covid-19 diagnosticati dai laboratori di riferimento regionale, di cui 1.867.940 nei primi quattro mesi del 2021, il 46% del totale.

“Considerando le variazioni nei tassi standardizzati di mortalità – ha spiegato il documento -, ottenuti rapportando i decessi alla popolazione a parità di struttura per età, la mortalità ha registrato nel 2020 un aumento del 9%, a livello nazionale rispetto alla media del quinquennio 2015-2019″; le regioni che riportano aumenti significativamente più alti della media nazionale sono il Piemonte, la Valle D’Aosta, la Lombardia e la Provincia autonoma di Trento, mentre le regioni del Centro e del Mezzogiorno non mostrano variazioni rilevanti. Ancora, le analisi riferiscono un impatto più marcato nel genere maschile, quanto alla fascia di età in cui si riscontra un’incidenza maggiore di decessi Covid-19 sui decessi totali sia la 65-79 anni, nella quale “un decesso su cinque è attribuibile al Covid-19”.