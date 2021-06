Secondo il commissario all’emergenza Covid-19, il ritardo sarà mitigato “se non azzerato” fra luglio e agosto. Il generale ha aggiunto che mancano ancora 3,5 milioni di over 60 da vaccinare con la prima somministrazione e 3,9 milioni che devono invece fare il richiamo

Il vaccino AstraZeneca è fortemente raccomandato per gli over 60, chi ha meno di sessant’anni e ha già fatto una dose farà la seconda con Pfizer o Moderna. Questa l’indicazione del Comitato tecnico scientifico in merito al vaccino anglo-svedese accolta oggi “in maniera perentoria” dal governo con un’ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza.”In questo contesto epidemiologico mutato – ha spiegato il coordinatore del Cts Franco Locatelli in conferenza stampa – il comitato, in dialogo stretto con Aifa e le altre istituzioni sanitarie del Paese, ha ritenuto opportuno rivalutare le indicazioni all’uso del vaccino AstraZeneca perché è mutato lo scenario, il rapporto tra benefici e potenziali rischi legati a trombosi rare cambia in funzione dell’età ma anche del mutato scenario“. “Per le seconde dosi – ha specificato – si è deciso di dare una raccomandazione per impiegare una stessa dose dello stesso vaccino per over 60, mentre per gli under 60 pur in assenza di segnali di allerta preoccupanti, la raccomandazione è per la vaccinazione eterologa“.

Secondo il commissario all’emergenza Covid19 Francesco Paolo Figliuolo, anche lui presente in conferenza stampa, la decisione “avrà minimo impatto sul piano vaccinale” e il ritardo sarà mitigato “se non azzerato” fra luglio e agosto. Il generale ha aggiunto che mancano ancora 3,5 milioni di over 60 a cui effettuare la prima somministrazione e 3,9 milioni che devono invece fare il richiamo, per un totale di 7,4 milioni di dosi che, alla luce della nuova disposizione, potranno essere inoculate.

“Crediamo fermamente nella scienza che ci ha offerto questi vaccini, e ringrazio gli italiani: siamo quasi a 1 italiano su 2 che ha ricevuto la prima dose ma dobbiamo ancora accelerare“, ha esortato Speranza concludendo l’incontro con i giornalisti.

