Ieri registrati 1312 nuovi casi e un aumento delle infezioni quotidiane di oltre il 70%. Secondo l’epidemiologo dell’Università di Hong Kong i vaccini Sinopharm e Sinovac, i più utilizzati nel Paese, non sono efficaci contro le infezioni ma molto contro forme gravi.

Impennata di casi Covid-19 in Mongolia, dove più della metà della popolazione è completamente vaccinata: sorgono dunque nuovi subbi sull’efficacia del vaccino principalmente utilizzato, ovvero quello sviluppato dalla cinese Sinopharm. Ieri la Mongolia ha riportato 1.312 nuovi casi di coronavirus, mentre le infezioni registrate da gennaio si avvicinano a 70mila e le nuove infezioni giornaliere sono aumentate più del 70% nelle ultime due settimane, fa sapere il New York Times.

Eccezione nella corsa globale per i vaccini tra le nazioni in via di sviluppo, la Mongolia si è assicurata abbastanza dosi per la popolazione grazie alla sua posizione strategica tra Russia e Cina, due giganti della produzione di vaccini con ambizioni globali. La Mongolia ha firmato accordi per 4,3 milioni di dosi del vaccino Sinopharm e un milione di dosi del vaccino russo Sputnik V, anche se solo 60mila dosi di Sputnik sono arrivate finora.

“Anche se la Mongolia sembra avere un picco di infezioni e casi, la mia aspettativa è che non ci sarà un gran numero di ricoveri“, ha detto Ben Cowling, epidemiologo e biostatistico presso l’Università di Hong Kong, School of Public Health. “I vaccini inattivati come Sinovac e Sinopharm non sono così efficaci contro l’infezione, ma molto efficaci contro la malattia grave“.

L’ondata di nuove infezioni ha sollevato un dibattito pubblico in Mongolia sul perché il governo ha fatto affidamento sul vaccino Sinopharm invece di un vaccino più efficace, proprio mentre il Paese è impegnato nelle elezioni del nuovo presidente – le urne sono state aperte mercoledì 9 giugno – le prime da quando la Costituzione è stata modificata per limitare il mandato del presidente a sei anni. Un anno fa, la Mongolia era tra i pochi paesi al mondo che non vantava casi locali di coronavirus, ma un’ondata a novembre ha cambiato le cose. Ne è seguita una crisi politica e le proteste per la presunta cattiva gestione dell’epidemia hanno portato il primo ministro a dimettersi a gennaio. Il nuovo primo ministro, Oyun-Erdene Luvsannamsrai, ha promesso di rilanciare l’economia in declino e di porre fine alle restrizioni sociali che hanno danneggiato le imprese. Una nuova ondata di casi potrebbe minacciare questa promessa.

