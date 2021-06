La segnalazione della task force dell’Agenzia regolatori europea ha portato ad aggiornare le informazioni relativi ai vaccini AstraZeneca e Johnson&Johnson a seguito degli eventi trombotici avvenuti, comunque molto rari . Gli operatori sanitari devono, in base alle linee guida raccomandate, fornire diagnosi e trattamento tempestivo.

Gli operatori sanitari dell’Unione europea devono seguire le raccomandazioni delle società scientifiche in caso di pazienti che presentano sintomi di trombosi associata a trombocitopenia dopo la prima dose dei vaccini anti Covid-19 Vaxzevria (AstraZeneca) e Janssen (Johnson&Johnson). Questo quanto raccomandato dalla task force dell’Agenzia europea del farmaco (Ema) contro il Covid-19, che mette in evidenza gli orientamenti della Società internazionale di trombosi ed emostasi (International Thrombosis and Haemostasis, ISTH), e diffuso in nota dell’Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco.

La segnalazione della task force dell’Ema ha portato ad aggiornare le informazioni relativi ai vaccini Vaxzevria e Janssen a seguito degli eventi trombotici avvenuti, comunque molto rari. Parallelamente gli operatori sanitari sono stati avvisati degli eventuali sintomi di trombosi associata a trombocitopenia con apposite comunicazioni (Dear healthcare professional communications, DHPC), affinché forniscano una diagnosi e un trattamento tempestivo.

L’Ema, nonostante gli orientamenti della sindrome trombotica associata a trombocitopenia siano costantemente aggiornate, ha ravvisato delle differenze tra quelle disponibili in merito alla diagnosi e trattamento. Da qui, quindi, la raccomandazione agli operatori sanitari di prendere in considerazione gli aggiornamenti rilasciati dalla Società internazionale di trombosi ed emostasi. Aggiornamenti, precisa la nota, che sono in continua evoluzione e potranno cambiare in futuro.

Redazione Medical Facts

