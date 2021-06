Secondo il commissario straordinario, possibile che sia necessaria una terza dose di vaccino contro il Covid 19 e che questa ulteriore somministrazione sarà coordinata con la campagna per quello anti influenzale. Stop ai grandi hub, le inoculazioni avverranno in piccoli centri, dai medici di medicina generale e in farmacia

In commissione Bilancio della Camera, il commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo è intervenuto oggi in merito al decreto legge cosiddetto sostegni bis per illustrare i temi di sua competenza e per offrire una panoramica sull’andamento della campagna vaccinale straordinaria in corso contro il Covid-19. Obiettivo dell’esecutivo è “vaccinare l’80% popolazione entro settembre di quest’anno, compresi i 12-15enni, in totale 54,3 milioni di italiani“, per raggiungerlo si punta a una media di 550mila somministrazioni al giorno: la scorsa settimana si è raggiunto il picco di 600mila dosi in un giorno, ha ricordato il generale ma è necessario che entri a regime un andamento medio di questo volume di inoculazioni giornaliere. Figliuolo, rispondendo alla deputata Pd ed ex ministro della Salute Beatrice Lorenzin, ha dichiarato che, nel caso in cui fosse necessaria una terza dose – esigenza attualmente “possibile”-, la somministrazione di questa andrebbe “coordinata” con la campagna del vaccino antinfluenzale e che il governo vorrebbe chiudere “i grandi hub vaccinali” per procedere alle inoculazioni nei piccoli centri, presso i medici di medicina generale e le farmacie, per passare da una campagna straordinaria a una gestione ordinaria e sempre più capillare. A proposito di farmacie, Figliuolo ha spiegato che sono 11mila attualmente quelle che hanno aderito alla campagna contribuendo significativamente all’accelerazione della campagna.

Quanto ai minorenni, argomento menzionato dal deputato della Lega Claudio Borghi, il generale ha ricordato che non esiste obbligo di vaccinazione e che non ci saranno discriminazioni tra chi decide di non vaccinarsi, ma ha segnalato che i giovani, specie in vista del ritorno a scuola a settembre, ed essendo un gruppo di popolazione che “ha molti contatti sociali” potrebbero essere veicolo di varianti del virus, che con il vaccino sarebbe limitata.

Redazione Medical Facts

