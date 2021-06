Nel nostro Paese ne soffrono 130mila persone, è considerata la principale causa di disabilità tra i giovani e colpisce le donne con un rapporto di tre a uno rispetto agli uomini. Si registra una diagnosi ogni tre ore

“Il 13% delle persone con sclerosi multipla ha perso il lavoro, due persone su tre non hanno ricevuto assistenza domiciliare, per il 42% servizi sanitari sospesi“. Questi i dati del 2020 diffusi dall’Associazione italiana della sclerosi multipla in occasione della settimana nazionale dedicata alla malattia che si conclude il 6 giugno 2021. La percentuale di quanti hanno perso il lavoro raddoppia nei giovani, raggiungendo il 25%, altro dato allarmante quello del 12% che ha deciso autonomamente di non ricevere tutte le cure per ridurre il rischio di contagiarsi e nei momenti più critici dell’emergenza Covid19.

L’associazione ha anche ricapitolato i dati relativi al nostro Paese: 130 mila persone ne soffrono, si tratta di una malattia cronica, imprevedibile e progressivamente invalidante che colpisce il sistema nervoso centrale, considerata la principale causa di disabilità tra i giovani e colpisce le donne con un rapporto di tre a uno rispetto agli uomini. Quando alle diagnosi, se ne registra una ogni tre ore con 3.600 nuovi casi l’anno, rilevata tra i 20 e i 40 anni. In circa il 3-5% di tutte le persone con sclerosi multipla l’insorgenza della malattia si verifica sotto i 16 anni di età (casi pediatrici).

“Sono state attivate indagini per conoscere l’impatto della pandemia sulle persone con sclerosi multipla in modo da intercettare in tempo reale le esigenze e rispondere meglio ai loro bisogni, potenziata l’assistenza sul territorio e il nostro Numero Verde ha gestito oltre 13mila richieste durante il periodo di picco”, ha dichiarato nell’occasione Paolo Bandiera, direttore affari generali e relazioni istituzionali dell’AISM.

Redazione Medical Facts

Per sostenere Medical Facts tramite Gofundme clicca qui, per sostenerci tramite PayPal clicca qui.

Fonte: https://www.aism.it/sclerosi_multipla_lavoro_e_cure_rischio_dalla_pandemia_presentati_i_dati_del_barometro_della_sm