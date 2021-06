Le somministrazioni avverranno nelle farmacie e attraverso la rete dei medici di medicina generale. Da oggi al via la campagna nelle farmacie laziali con Johnson&Johnson. Cicconetti di Federfarma Roma: 514 i punti attivi, numero aumenterà in maniera costante

“Da settembre via via chiuderemo gli hub vaccinali che sono serviti per impostare la campagna e progressivamente tutto verrà dato in mano alla rete delle farmacie e dei medici di medicina generale“. Ad annunciarlo oggi il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, in occasione dell’avvio della campagna vaccinale nella farmacie.

Nel Lazio, dove si parte con il vaccino Johnson&Johnson e si è scelta la via della prenotazione direttamente in farmacia, dai dati rilasciati da Federfarma Roma saranno 514 le farmacie attive sparse sul territorio della regione e 12.825 le dosi a disposizione fino al 6 giugno.”Il numero di farmacie in cui è possibile ricevere la somministrazione del vaccino anti-Covid aumenterà ogni giorno in maniera costante e massiccia”, ha detto il presidente di Federfarma Roma Andrea Cicconetti.

Il graduale passaggio da una vaccinazione “emergenziale” negli hub a quella “delocalizzata” presso le farmacie e col ricordo ai medici di base è in linea con quanto contenuto nel documento sulle nuove Linee guida sulla prosecuzione della campagna di vaccinazione nazionale, adottato dal commissario straordinario all’emergenza Covid-19 Francesco Paolo Figliuolo.

