Il professor Adam Finn, del Joint Committee on Vaccination and Immunisation, suggerisce cautela nelle riaperture. Secondo il professor Gupta, membro del corpo di consulenza sanitaria del governo, è in corso una crescita esponenziale dei casi, sebbene i contagi siano ancora pochi per via dei maggiori livelli di vaccinazione

La caduta delle restrizioni ancora in vigore in Inghilterra, fissato per il 21 giugno, è sempre più in dubbio a causa di quella che sembrerebbe l’inizio di una terza ondata. Il professor Ravi Gupta, membro del New and Emerging Respiratory Virus Threats Advisory Group (Nervtag) – corpo che si occupa di consulenza sanitaria al governo in merito a infezioni virali – in un’intervista radiofonica alla Bbc ha parlato di “crescita esponenziale” dei nuovi casi legati alla variante indiana. Il numero di contagi è ancora relativamente basso, ha detto Gupta, e probabilmente perché questa ondata emerga ci vorrà più tempo rispetto alle prime, per via dei livelli più alti di vaccinazione tra la popolazione.

Il segretario di Stato all’Ambiente George Eustice, intervistato anche lui dalla Bbc, ha affermato che “il governo non può escludere ancora nulla” sulle riaperture del 21 giugno, e che la crescita lenta “viene dal basso” perché legata alla circolazione dei giovani non del tutto coperti dalle somministrazioni. Sulle riaperture “dobbiamo esprimere un giudizio un paio di settimane prima”, ha aggiunto Eustice, “sarà solo allora che vedremo il pieno impatto degli allentamenti dello scorso 17 maggio“.

Un avvertimento al governo viene dal professor Adam Finn, del Joint Committee on Vaccination and Immunisation, il comitato indipendente di esperti che fornisce consulenza ai dipartimenti sanitari del Regno Unito: “Le autorità dovrebbero avere un quadro chiaro della pandemia prima di allentare qualsiasi restrizione“. Questa volta dovremmo essere cauti, ha precisato, “aspettare per vedere cosa succede e poi lasciare tutti liberi, in modo da evitare un altro giro di lockdown“.

Redazione Medical Facts

Per sostenere Medical Facts tramite Gofundme clicca qui, per sostenerci tramite PayPal clicca qui.

Fonte: https://www.theguardian.com/world/2021/may/31/end-of-england-covid-lockdown-on-21-june-increasingly-in-doubt