Secondo il ministero della Salute vietnamita, la mutazione del virus sarebbe molto più trasmissibile di quelle finora rilevate. L’Organizzazione mondiale della Sanità: possibile mutazione aggiuntiva della variante indiana, ma attendiamo maggiori informazioni dalle autorità sanitarie locali

Le autorità sanitarie vietnamite hanno rilevato una nuova variante del Coronavirus che è una combinazione di quella indiana e inglese e si trasmette rapidamente nell’aria. Ad annunciarlo il ministero della Salute del paese del sud est asiatico che, dopo aver contenuto in maniera positiva il virus lo scorso anno, da aprile sta conoscendo una rapida crescita delle infezioni da Covid-19 che rappresenta la metà dei casi 6,856 finora registrati: 47 i morti.

“Il Vietnam ha scoperto una nuova variante del Sars-Cov-2 che combina le caratteristiche delle due esistenti trovate per la prima volta in India e nel Regno Unito”, ha affermato il ministro della Sanità vietnamita Nguyen Thanh Long, “e il fatto che sia un ibrido delle due è una questione molto pericolosa“. Le analisi di coltura effettuate in laboratorio sulla nuova variante, ha continuato, “hanno mostrato che il virus è capace di replicarsi molto rapidamente, spiegando perché così tanti nuovi casi sono comparsi in diverse parti del paese in un breve periodo di tempo”. Dal ministro Long è arrivato l’impegno di pubblicare al più presto i dati sul genoma della variante appena identificata che, secondo lui, sarebbe più trasmissibile rispetto a quelle finora note.

“Al momento, non abbiamo ancora effettuato una valutazione della variante del virus segnalata in Vietnam”, ha dichiarato il responsabile tecnico dell’Organizzazione mondiale della Sanità per il Covid-19 Maria Van Kerkhove, “il nostro ufficio nazionale sta lavorando con il ministero della salute in Vietnam e ci aspettiamo presto maggiori informazioni.” Secondo i dati attualmente in possesso dell’OMS, la variante rilevata sarebbe la B.1.617.2, ovvero quella indiana con una possibile mutazione aggiuntiva.

Redazione Medical Facts

Fonte: https://www.reuters.com/world/asia-pacific/vietnam-detects-hybrid-indian-uk-covid-19-variant-2021-05-29/