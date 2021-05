Dopo tre settimane continue con meno di 50 casi su 100 mila abitanti, per loro un allentamento delle restrizioni: resta però l’obbligo di mascherina e distanziamento. Tutte le altre regioni rimangono in zona gialla.

Da lunedì 31 maggio Friuli-Venezia-Giulia, Molise e Sardegna passano in zona bianca, tutte le altre regioni restano in area gialla. A stabilirlo l’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza in base ai dati e alle indicazioni della Cabina di Regia di monitoraggio della situazione di contagio da Covid-19 in Italia. Le tre regioni possono così vivere un allentamento delle misure restrittive, risultato permesso grazie al numero di casi di contagio inferiore ai 50 mila abitanti registrato per tre settimane di fila.

Per loro si aprono due settimane in cui non sono previsti divieti e limitazioni per bar e ristoranti, e possono riaprire, nel rispetto di specifici protocolli, le attività rimaste chiuse come musei, teatri, cinema, palestre, piscine e scuole. Restano, però, l’obbligo di uso delle mascherine, il distanziamento sociale e l’areazione e sanificazione dei luoghi chiusi.

Redazione Medical Facts

Per sostenere Medical Facts tramite Gofundme clicca qui, per sostenerci tramite PayPal clicca qui.