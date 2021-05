L’ultima lezione del professore di virologia a Che tempo che fa, in onda ieri sera su Rai Tre, ha ripercorso le tappe della pandemia, dalle prime notizie su una polmonite virale trasmessa anche da asintomatici al lockdown, dall’estate con il calo dei contagi fino al nuovo picco dell’autunno e all’annuncio dell’arrivo del vaccino: “Fino a quel momento eravamo dovuti fuggire dal virus chiudendoci in casa, da quel momento in poi eravamo noi che potevamo inseguire il virus con i vaccini”

Questa bruttissima storia è cominciata in un giorno preciso: era l’8 gennaio del 2020, ero appena tornato dalle vacanze di Natale e lessi su una prestigiosa rivista scientifica la descrizione di una nuova polmonite virale che non mi piaceva per niente e quindi mi preoccupai. La mia preoccupazione aumentò poi alla fine del mese quando vidi su un’altra rivista molto prestigiosa una cosa che a noi virologici non piace per niente: questa malattia veniva trasmessa da persone asintomatiche. Questo è qualcosa di molto pericoloso perché mentre uno che ha la febbre sta a casa, chi sta bene gira, incontra persone, quindi è molto più difficile da controllare una malattia trasmessa da asintomatici.

Quello che è successo nei mesi successivi non c’è bisogno che io lo ricordi perché è inciso nell’anima di ognuno di noi: le città vuote, il lockdown, una parola che non conoscevamo neanche e tanti morti, tanti lutti, gli ospedali pieni. Personalmente penso che una delle immagini che non dimenticheremo mai saranno le celebrazioni pasquali del Santo Padre in una piazza San Pietro vuota e surreale. Poi però per fortuna i sacrifici fatti hanno portato a dei risultati: l’isolamento ha ridotto la circolazione del virus e poi, arrivata l’estate, questo virus, come tutti i virus respiratori a trasmissione respiratoria, d’estate si trasmette di meno e i casi sono cominciati a calare, gli ospedali si sono svuotati e siamo usciti dall’incubo nel quale eravamo piombati.

Purtroppo a quel punto è scattato un meccanismo: gli uomini credono molto volentieri a quello che desiderano, come dice Giulio Cesare nel “De bello gallico”, e tanti volevano credere in quel momento che il virus fosse diventato più buono. Purtroppo però il virus non era diventato più buono e purtroppo le imprudenze commesse da qualcuno sono state pagate poi quando il virus ha presentato il conto nell’autunno e quando abbiamo visto i numeri che aumentavano, gli ospedali che si riempivano di nuovo e altre scene che speravamo di non vedere più.

Però ad un certo punto tutto è cambiato: era il 9 novembre dell’anno scorso quando fu annunciato che il vaccino contro il Coronavirus era pronto ed era efficace al 95%. Ricordo che quando lessi questa notizia provai due sentimenti: il primo era di grande gioia perché mai avrei pensato a un vaccino così efficace in così breve tempo. Però c’era un altro pensiero che mi turbava: mi sembrava troppo bello per essere vero perché andava oltre ogni aspettativa, anche la più rosea. Mi convinsi la settimana dopo, quando apparvero i risultati di un vaccino simile che da una sperimentazione completamente diversa fatta da altri medici su altri pazienti forniva dati identici. Ecco, in quel momento ho capito che la cosa stava cambiando. Fino a quel momento eravamo dovuti fuggire dal virus chiudendoci in casa, da quel momento in poi eravamo noi che potevamo inseguire il virus con i vaccini.

Poi le cose sono cominciate andare bene, sono arrivati altri vaccini efficaci e sicuri e si è visto che hanno un’efficacia notevolissima. Adesso, se guardiamo alle nazioni che hanno più vaccinato come Israele, come gli Stati Uniti, ci accorgiamo che la vaccinazione anche di una percentuale diciamo non altissima di persone, il 60%, riesce a mettere sotto controllo questa pandemia. Bene, in Italia sta succedendo con un po’ di ritardo la stessa cosa: le vaccinazioni sono effettuate in gran numero, più di 500.000 al giorno, abbiamo già vaccinato completamente il 20% della popolazione, per cui continuando con questo passo vedremo senz’altro non una crescita esponenziale ma un calo esponenziale dei contagi, che unito alla minore trasmissibilità di questo virus durante l’estate, potrebbe portarci davvero a uscire da questo incubo.

La strada quindi è tracciata, non è una strada priva di ostacoli perché potrebbero sorgere varianti in grado di ingannare il vaccino, ma finora nulla ci fa pensare che ci saranno. Dobbiamo però essere pronti a questa eventualità, quindi tenere alta la guardia, sorvegliare, sequenziare; dobbiamo evitare che si formino delle sacche di popolazione non vaccinate dove il virus potrebbe continuare a replicarsi, dove potrebbe mutare e diventare resistente ai vaccini.

Poi quando avremo messo sotto controllo la pandemia nel nostro Paese dovremmo alzare lo sguardo e dovremmo guardare a tutto il mondo perché dalle pandemie ci si esce soltanto tutti insieme. Il virus non conosce confini e quindi dovremmo impegnarci tutti perché ogni singolo abitante del pianeta terra possa avere una vaccinazione efficace a un prezzo che si può permettere. Ecco, questo può sembrare essere molto generosi, ma non è vero. Significa essere egoisti perché il modo migliore di essere egoisti durante una pandemia e quello di essere generosi.

Vi ringrazio per avermi seguito durante questi mesi, ho fatto del mio meglio per spiegarvi con semplicità cose complicate. Vi ringrazio dell’affetto e vi lascio con un solo consiglio molto semplice: vaccinatevi con il primo vaccino disponibile tra quelli approvati perché sono tutti sicuri ed efficaci, vaccinatevi perché è il modo per far finire questo incubo. Fate del bene a voi e anche a tutta la comunità.

