Sarebbero il 7,7% i minorenni tatuati, e solo il 27% firma il consenso informato dei rischi. In crescita con il lockdown i centri non autorizzati, con un potenziale aumento dei rischi per chi si sottopone a questa pratica.

Il 20% della popolazione europea ha almeno un tatuaggio, 60 milioni di persone in tutto, di cui 7 milioni sono italiani e cioè il 12,8% della popolazione del nostro paese è tatuata. Sono i dati messi a disposizione dall’IMI – Intergruppo melanoma Italiano al termine del webinar “Il melanoma nascosto nel tatuaggio”. Secondo il gruppo, quello della body art è un fenomeno ancora oggi in crescita: a tatuarsi sono più le donne degli uomini, l’età media dei tatuati è tra i 35 e i 44 anni (23,9%) e quella del primo tatuggio è 25 anni. Fra le ragioni più comuni c’è quella estetica (96,5%) contro lo 0,5% che lo ha fatto con finalità mediche e il 3% come trucco permanente.

Diversi i dati su cui l’IMI mette in guardia: il primo riguarda i “pentiti” dei tatto che si recano dai dermatologi per chiederne l’eliminazione, che sarebbero circa una persona su quattro. Ma il dato più preoccupante è quello relativo ai minorenni che si sottopongono a questa pratica: sarebbero il 7,7% i minori fra i 12 e 18 tatuati, un dato negativo visto che “i tatuaggi su un minorenne si possono eseguire solo dai 16 anni in poi ed occorre comunque una liberatoria scritta dei genitori – spiega Ignazio Stanganelli, presidente dell’Intergruppo Melanoma Italiano – Purtroppo, la normativa è regionale per quanto riguarda le sanzioni, ma in ogni caso sotto i 16 anni è vietato per legge”. Inoltre, con la chiusura di molti centri autorizzati durante il lockdown, si è registrato un boom degli abusivi, con un potenziale aumento dei rischi per chi si tatua. A mancare in molti casi è anche il consenso informato, un passaggio importante secondo l’IMI che ricorda come il 3,3% dei tatuati abbia avuto una complicanza più o meno importante. Per questo da più parti, associazioni mediche e di professionisti del settore, si chiede una regolamentazione specifica ed armonizzata, che in Italia ancora non esiste: “E’ da anni che ci battiamo – ha dichiarato Massimiliano Freguja Crez, rappresentante Veneto dell’Associazione Tatuatori.it – affinché la nostra professione venga regolamentata a livello nazionale. Chiediamo linee guida chiare per quanto riguarda la formazione e che il riconoscimento sia nazionale e non regionale”. Secondo Giovanna Niero, presidente dell’Associazione Italiana Malati di Melanoma, “Un adeguato programma divulgativo favorirebbe la consapevolezza dei rischi e funge da guida per un migliore stile di vita, potenziando la relazione tra clinici ed utenti”.

Redazione Medical Facts

Per sostenere Medical Facts tramite Gofundme clicca qui, per sostenerci tramite PayPal clicca qui.