Tutte le regioni hanno un tasso di occupazione in terapia intensiva sotto la soglia critica del 15%, stesso dato anche per i ricoverati in area medica che scendono a 8577. Friuli-Venezia-Giulia, Molise e Sardegna sotto la soglia dei 50 casi ogni 100 mila abitanti per più di tre settimane. Brusaferro: importante che tutta la popolazione si vaccini, anche i più giovani

Si conferma anche questa settimana il graduale, ma costante, trend positivo della situazione epidemiologica da Covid-19 in Italia. Dal monitoraggio di venerdì 28 maggio della Cabina di regia, l’indice Rt di contagio scende a 0,72 rispetto allo 0,86 registrato la settimana scorsa. Cala anche il dato sull’incidenza che passa a 47 casi ogni 100 mila abitanti rispetto ai 66 dell’ultimo aggiornamento del 21 maggio scorso. “Sono 3 le regioni attualmente sotto la soglia dei 50 casi ogni 100 mila abitanti da più di tre settimane, Friuli-Venezia Giulia, Molise e Sardegna“, ha detto il presidente dell’Istituto superiore di Sanità Silvio Brusaferro, “e tutte le regioni hanno un Rt medio inferiore a 1, e quindi una trasmissibilità compatibile ad uno scenario di tipo 1″, rischio basso dunque.

Notizie positive anche sul fronte dei ricoveri dei malati da Covid-19: nessuna regione supera la soglia critica di occupazione dei posti letti in terapia intensiva che si attesta al 15%, con 1323 ricoverati rispetto ai 1689 del 18 maggio scorso e un‘età media di 66 anni. Numeri incoraggianti anche per quanto riguarda l’occupazione in aree mediche che si attesta al 14%, con un numero complessivo di ricoverati di 8577. Quanto alla tipologia di persone interessate da ricovero ospedaliero, decresce l’età mediana che passa a 60 anni ai 62 della settimana scorsa, come anche l’età mediana di decesso che si abbassa a 76 anni. I dati, ha aggiunto Brusaferro, “confermano l’efficacia della campagna vaccinale e segnalano l’importanza che tutta la popolazione si vaccini, anche i più giovani“.

Redazione Medical Facts

