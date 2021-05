La decisione della Procura di Siracusa è arrivata in seguito ai risultati delle analisi che hanno stabilito: “Rispecchiano i parametri qualitativi e sono conformi ai dossier EMA”

I Carabinieri dei NAS (Nucleo antisofisticazione) hanno dissequestrato e restituito oggi il lotto di vaccino AstraZeneca (ABV 2856) sequestrato a marzo scorso su disposizione dell’autorità giudiziaria a seguito della segnalazione riferita al decesso del sottufficiale della Marina Militare Stefano Paternò, in servizio presso la base navale di Augusta (Siracusa). Lo hanno fatto sapere gli stessi NAS, aggiungendo che le dosi ora saranno destinate nuovamente agli HUB vaccinali, per la campagna in corso.

La decisione della Procura di Siracusa è arrivata in seguito ai risultati delle analisi che hanno stabilito che i lotti in questione “oltre ad essere corrispondenti per natura, caratteristiche e composizione con gli altri lotti di vaccino anti Covid analizzati, rispecchiano pienamente i parametri qualitativi e sono conformi al dossier di registrazione approvati dall’EMA, l’Agenzia europea per i medicinali”.

Redazione Medical Facts

