Potranno accedere al servizio i cittadini tra 18 e 60 anni in possesso di tessera sanitaria e anamnesi compilata. Sono 12 mila gli esercizi ad oggi pronti che avranno a disposizione i vaccini Pifzer, AstraZeneca e Johnson&Johnson. Il presidente di Federfarma Cossolo: non servirà la presenza di un medico, i nostri farmacisti sono formati e preparati

I primi di giugno parte la campagna vaccinale nelle farmacie italiane. A prevederlo il protocollo statale, che ricalca quello ad oggi utilizzato in Francia, mentre mancano ancora gli accordi tra le Regioni e le sedi territoriali di Federfarma (Federazione nazionale dei titolari di farmacia italiani) sulla modalità di erogazione e prenotazione, di competenza regionale. Varie le ipotesi: prenotazione diretta in farmacia tramite tessera sanitaria, passaggio attraverso le ATS (Agenzie di tutela della salute) o chiamata attraverso i centralini regionali. Potranno prenotarsi tutti i cittadini tra i 18 e 60 anni in possesso di tessera sanitaria e anamnesi compilata. La tipologia di vaccini a disposizione dipenderà dalle scorte possedute dalle Regioni e oltre a Pfizer, per i quali non servono più frigoriferi speciali, si potrà contare anche su Johnson&Johnson e AstraZeneca. Nel Lazio, dove si parte con J&J, si è scelta la via della prenotazione in farmacia.

L‘adesione da parte dei farmacisti è stata alta: 40.200 quelli che hanno aderito al piano formativo di 16 ore promosso dalla Fofi (Federazione ordini farmacisti italiani) per preparare il personale all’inoculazione, 25mila quelli già operativi per la campagna vaccinale. Sono 12mila le farmacie pronte a procedere con le somministrazioni. “L’inoculazione del vaccino avverrà in farmacia o in strutture pertinenziali adiacenti”, ha spiegato il presidente di Federfarma Marco Cossolo, “non servirà la presenza di un medico. I nostri farmacisti sono formati e preparati anche a un’eventuale reazione anafilattica immediata”.

Redazione Medical Facts

