Oggi la prima udienza a Bruxelles, l’accusa per la casa farmaceutica è di non aver compiuto il miglior sforzo possibile come invece previsto dall’accordo. Chiesto un risarcimento di dieci euro a dose per ogni giorno di ritardo e almeno dieci milioni di euro di penalità

Una “manifesta violazione” del contratto con l’Unione europea per la consegna dei vaccini anti Covid19 è l’accusa contro AstraZeneca lanciata oggi, durante la prima udienza del processo a Bruxelles, dall’avvocato Me Rafaël Jeffareli, incaricato di difendere i Paesi membri e la Commissione Ue. Al posto delle 120 milioni di dosi di vaccino anti Covid-19 concordate, la casa farmaceutica ne ha consegnate soltanto 30 e, secondo il legale, 50 milioni di dosi sono state dirottate dallo stabilimento olandese Halix a Leida, verso Paesi terzi.

Elemento questo che viene utilizzato dall’accusa per sostenere che AstraZeneca non ha compiuto il “miglior sforzo possibile” come previsto dall’accordo ma che avrebbe favorito la Gran Bretagna a scapito del vecchio continente. Ancora, secondo il legale la società “non ha nemmeno utilizzato tutti gli strumenti che aveva a disposizione” non avendo mobilitato “sei siti produttivi per rispettare il programma prestabilito”.

L’avvocato ha dunque chiesto un risarcimento alla casa farmaceutica per i ritardi nelle consegne: dieci euro a dose per ogni giorno di ritardo e almeno dieci milioni di euro di penalità. L’udienza proseguirà fino alla fine della settimana, mentre una decisione del tribunale di primo grado è attesa entro la fine del mese prossimo.

Redazione Medical Facts

