Saranno 11 miliardi le dosi prodotte entro il 2021, un numero “impensabile” secondo il presidente Scaccabarozzi, per una malattia sconosciuta fino a poco tempo fa: risultato raggiunto anche grazie alla proprietà intellettuale, l’Associazione è pronta a fare la propria parte al fianco di cittadini e Istituzioni

“La produzione di vaccini è molto complessa e non facilmente replicabile. La liberalizzazione dei brevetti non è quindi la soluzione. E oltretutto crea un disincentivo agli investimenti a danno delle cure“. La soluzione per una produzione massiccia di vaccini anti Covid-19, secondo il presidente di Farmindustria Massimo Scaccabarozzi che ha diffuso una nota in proposito il 19 maggio, è quella di “una crescente partnership per attrarre sempre nuovi investimenti, perseguire il trasferimento tecnologico e porre le basi di un Polo di ricerca per farmaci e vaccini pubblico-privato che consenta all’Italia e all’Europa di dare un contributo ancora più forte alla produzione di vaccini”.

La strada da intraprendere per arrivare rapidamente all’obiettivo e “garantire equità” prevede, secondo Scaccabarozzi e come già indicato dalle Federazioni internazionali delle imprese biofarmaceutiche nei giorni scorsi, cinque passaggi: l’aumento della condivisione delle dosi, l’ottimizzazione della produzione, l’eliminazione delle barriere commerciali, il sostegno alla distribuzione nei Paesi a basso e medio reddito, lo sviluppo di nuovi vaccini e terapie.

Il presidente di Farmindustria, che si è detto pronto a dare il contributo delle aziende associate “al fianco di cittadini e Istituzioni”, ha ricordato che l’aver ottenuto in tempi brevissimi vaccini contro il Coronavirus è frutto di un percorso di collaborazione tra vari attori istituzionali e industriali. Oltre 11 miliardi nel mondo, ha ricordato, è il numero previsto di dosi che saranno prodotte entro il 2021, “un numero impensabile per una malattia sconosciuta fino a poco più di un anno fa”, reso possibile grazie “al virtuoso processo di collaborazione e di partnership tra i vari attori della Sanità in Italia” e a livello internazionale nella ricerca e nei processi regolatori. Ma anche grazie alla proprietà intellettuale, ha rimarcato il presidente: “Senza la spinta agli investimenti garantita dai brevetti, oggi non potremmo beneficiare di questi strumenti, fondamentali per superare la crisi pandemica e ritornare a una vita normale. E la loro esistenza non ha impedito le necessarie collaborazioni tra imprese per aumentare al massimo la capacità produttiva, visto che sono quasi 300 tra produttori a livello globale”.

