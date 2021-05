Durante l’intervento di domenica sera, il virologo ha affrontato il tema della provenienza del Coronavirus, sottolineando che è importante fare chiarezza sulla sua origine affinché, se ci sono stati degli errori, non si ripetano più

“Spazziamo dal tavolo una delle ipotesi dei complottisti, ovvero quella che questo virus venga dalla manipolazione volontaria di scienziati malvagi che vogliono distruggere l’umanità. Per affrontare questa obiezione, non serve la scienza, ma la filosofia e serve Bertrand Russell, un grandissimo filosofo, e la sua teiera. Che cos’è la teiera di Bertrand Russell? Lui disse che se qualcuno sostiene che c’è una teiera che orbita tra la terra e Marte occorre che chi fa questa affermazione debba portare le prove, non è il mondo scientifico che deve mettersi a fare ricerca per vedere se la teiera c’è o non c’è. La stessa cosa vale per questo virus ipoteticamente manipolato: degli scienziati hanno analizzato questo virus in maniera molto approfondita e hanno pubblicato la loro conclusione su Nature, una rivista prestigiosissima, dicendo che appunto questo virus non è frutto di manipolazioni. Attenzione, perché Nature non è Twitter, non è che uno scrive e clicca: ci sono esperti, espertissimi, che controllano anche le virgole.

Veniamo invece alla realtà: questo virus, come tutti i virus umani, viene dagli animali attraverso un fenomeno che noi virologi chiamiamo “spillover”, ovvero traboccamento, il virus trabocca dagli animali all’uomo, è già successo. Il morbillo, per esempio, è passato dai bovini all’uomo nel 1100 e più o meno agli inizi del ‘900 è passato dalle scimmie all’uomo il virus che ha causato l’Aids.

Questo virus è passato dai pipistrelli all’uomo e non è qualcosa di inaspettato, perché ci sono già quattro altri Coronavirus che hanno fatto con successo questo salto nei secoli scorsi, e sono attualmente circolanti nella popolazione, per fortuna causano delle malattie respiratorie non particolarmente gravi; quello che ancora non sappiamo è se questo passaggio dal pipistrello all’uomo è avvenuto direttamente oppure se c’è stato un animale di mezzo, perché l’uomo, dal punto di vista dei virus, è un animale che ha aiutato questo passaggio.

Recentemente si discute però anche di un’altra eventualità, la possibilità che ci sia stato un rilascio accidentale da un laboratorio. Attenzione a non confondere questa situazione con quella detta prima dello scienziato malvagio che crea il virus per distruggere l’umanità: questi ipotetici scienziati stanno lavorando per il bene comune, stanno lavorando per generare della conoscenza utile per tutti, però, quando si lavora coi virus, si può fare un errore che talvolta può avere conseguenze tragiche: è già successo a Birmingham, nel 1978, fu rilasciato addirittura il virus del vaiolo. Morì una tecnica di laboratorio e purtroppo morì anche il direttore del laboratorio che si suicidò a seguito di questo di quanto era accaduto. Ora si parla di questa eventualità – tutta da provare – perché qualche giorno fa è apparsa su un giornale molto prestigioso, di nuovo Science, una lettera di virologi autorevolissimi che hanno criticato l’Organizzazione mondiale della sanità per non avere analizzato in maniera abbastanza approfondita questa eventualità del rilascio accidentale, perché è importante approfondire questo con scienziati indipendenti ovviamente, e con la collaborazione dei cinesi e dei laboratori cinesi, perché bisogna capire se c’è stato un errore qual è stato per non ripeterlo più in futuro; è stato fatto per il vaiolo nel 1978 e dobbiamo vedere se è successo anche adesso perché non vogliamo che accada più.

Non serve sicuramente per dare la colpa a qualcuno, ricordiamoci che gli scienziati e i medici cinesi sono stati in prima linea per combattere questo virus. E ricordiamo a tutti questo medico che è stato uno dei primi a se non il primo a dare l’allarme per questa malattia gravissima e a causa di questo fu addirittura strapazzato dalla polizia cinese. Lui però tornò a lavorare, tornò assistere i suoi pazienti, tra l’altro un oculista, quindi neanche aveva particolari doveri nei confronti del corpo, però, è andato a lavorare in un reparto Covid, è morto a 33 anni di Covid e anche grazie al sacrificio di persone come queste che noi oggi possiamo avere dei vaccini sicuri ed efficaci e che ci permettono di guardare il futuro con un certo cauto ma ragionevole ottimismo”.

Redazione Medical Facts

