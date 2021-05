Secondo il titolare della Salute il risultato raggiunto è il frutto delle misure adottate, dei comportamenti corretti e della campagna vaccinale. Sette le regioni che dal 1° giugno entreranno in zona bianca: Abruzzo, Friuli-Venezia-Giulia, Liguria, Veneto, Molise, Sardegna e Umbria.

“Con monitoraggio e ordinanze di oggi l’Italia sarà tutta in area gialla.” Ad annunciarlo, in un tweet, il ministro della Salute Roberto Speranza. “È il risultato delle misure adottate, del comportamento corretto della stragrande maggioranza delle persone e della campagna di vaccinazione. Continuiamo su questa strada con fiducia, prudenza e gradualità.” Tutte le Regioni, infatti, hanno un indice Rt medio inferiore a 1 e finiscono quindi in giallo, anche la Valle d’Aosta che uscirà dalla zona arancione. Sette sono invece le regioni che, in base all’ultimo monitoraggio effettuato dalla Cabina di regia sui dati Covid-19 e se i numeri si manterranno entro i limiti stabiliti passeranno a partire dal 1 giugno in zona bianca: Abruzzo, Friuli-Venezia-Giulia, Liguria, Veneto, Molise, Sardegna e Umbria.

La zona bianca, quindi, che solo la Sardegna era riuscita il mese scorso a raggiungere e che per molti era una chimera è al giro di boa. Cadono i divieti e le limitazioni per bar e ristoranti, e possono riaprire, nel rispetto di specifici protocolli, le attività rimaste chiuse come musei, teatri, cinema, palestre, piscine e scuole. Ancora per questa settimana e fino a metà giugno conviveranno i due sistemi di monitoraggio: quello vecchio, basato su Rt e rischio, e quello nuovo che prende in considerazione incidenza e ricoveri. Un nuovo metodo per il passaggio da una zona all’altra in base al quale le Regioni staranno nello scenario con meno restrizioni anche nel caso i due criteri diano risultati diversi.

Redazione Medical Facts

