L’indagine per valutare l’assunzione di iodio nella popolazione italiana è stata effettuata su 4mila bambini tra gli 11 e i 13 anni dall’Osservatorio Nazionale per il Monitoraggio della Iodoprofilassi in Italia-OSNAMI in collaborazione con gli Osservatori Regionali per la Prevenzione del Gozzo



Si è conclusa con un risultato positivo l’indagine condotta dall’Osservatorio Nazionale per il Monitoraggio della Iodoprofilassi in Italia-OSNAMI dell’ISS in collaborazione con gli Osservatori Regionali per la Prevenzione del Gozzo per valutare l’assunzione di iodio nella popolazione italiana: la determinazione della concentrazione urinaria di iodio effettuata su circa 4mila bambini coinvolti di età compresa tra gli 11 e i 13 anni ha evidenziato il raggiungimento della iodosufficienza in tutte e nove le Regioni esaminate (Liguria, Emilia-Romagna, Veneto, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Calabria, Sicilia). Ancora, la valutazione ecografica del volume tiroideo ha mostrato la scomparsa del gozzo in età scolare, mentre l’analisi della di TSH neonatale (indicatore di nutrizione iodica in epoca neonatale), realizzata in collaborazione con i Centri di Screening Neonatale per l’Ipotiroidismo Congenito di Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto-Verona e Calabria ha mostrato una riduzione dei valori elevati, con un passaggio dal 6,4% del 2004 al 4,9% del 2018.

“Il raggiungimento della iodosufficienza certamente rappresenta un traguardo importante per la salute pubblica” ha commentato Antonella Olivieri, responsabile dell’OSNAMI – Tuttavia in una prospettiva futura esso costituisce solo un primo passo nel lungo percorso ancora da fare per consolidare il programma nazionale di iodoprofilassi”. I dati del report, risultato della seconda sorveglianza sullo stato nutrizionale iodico della popolazione italiana, sono stati resi pubblici a pochi giorni dalla Settimana Mondiale della Tiroide, in programma dal 24-30 maggio.

Redazione Medical Facts

